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Счет Бабарико, на котором находится избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции

17.06.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету. Об этом его штабу стало известно 17 июня.

Счет Бабарико, на котором находится избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— При попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда сотрудниками АСБ «Беларусбанк» была сообщена информация, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету. Документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были, — рассказали TUT.BY в штабе.

В настоящее время на расчетном счете находятся денежные средства избирательного фонда в сумме более 100 тысяч белорусских рублей. Запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права.

— На неправомерность такого запрета будет обращено внимание уполномоченных государственных органов: нами будут подготовлены и поданы соответствующие жалобы.
Вместе с тем арест средств избирательного фонда не отразится на текущей деятельности штаба. В штабе и на пикетах по сбору подписей работают волонтеры, члены инициативных групп, не получающие какого-либо вознаграждения. Все собранные подписи будут надлежащим образом верифицированы и представлены в соответствующие избирательные комиссии, — говорят в штабе Бабарико.

В Избирательном кодексе касательно блокировки избирательного счета говорится лишь о счете уже зарегистрированного кандидата в президенты. В случае отмены решения о регистрации кандидата либо снятия им своей кандидатуры соответствующая комиссия письменно информирует об этом подразделение банка, которое прекращает все операции по специальному избирательному счету кандидата.

О том, что счет может быть заблокирован еще до получения «корочки» кандидата, не сказано ничего.

TUT.BY позвонил в ЦИК, чтобы уточнить, по какой причине банк может заблокировать счет. Там сказали «обращаться в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля». В пресс-службу КГК дозвониться не удалось.

 
 
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  Счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету. Об этом его штабу стало...
 
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