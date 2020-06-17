ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Слуцке появились экспресс-тесты. Количество ограничено

17.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город


В Слуцкой ЦРБ появился новый вид услуги «Тест- система для определения антител к SARS-CoV- 2». Об этом SlutskGorod рассказал главный врач центральной районной больницы Олег Лесников.

Экспресс-тесты в количестве 260 штук получены ЦРБ в начале недели. Анализ платный, и его может сдать любой желающий. В среду, 17 июня, началась предварительная запись на четверг. Хотя несколько анализов в тестовом режиме сделали уже сегодня.

Для того, чтобы обезопасить население от заражения COVID-19, администрация ЦРБ выделила отдельный кабинет на втором этаже - вход со стороны стоянки, расположенной за поликлиникой. Во время прохождения процедуры потоки людей разделят.

Сделать экспресс-тест можно в будние дни с 8.00 до 11.00 в процедурном кабинете № 232 . Выдача результатов с 15.00 до 16. 00. Запись на анализ производится только по телефону (801795) 7-16-55. Стоимость процедуры - 22 рубля 96 копеек.  

Оплату услуги можно произвести в кассе больницы или через систему ЕРИП. Прием пациентов для забора материала осуществляется только при предъявлении документа подтверждающего оплату. Более подробно об этом можно узнать на сайте Слуцкой ЦРБ.

- На данный момент мы не можем предоставить экспресс-тесты всем желающим из-за ограниченного количества. Возможно на следующей неделе будет новое поступление. Пока мы будем делать по 20 - 25 тестов в день по предварительной записи, - пояснил Олег Григорьевич. 

Он отметил, что результат экспресс-теста при выезде заграницу не принимается.  Для этого делают специальный тест ПЦР (полимеразная цепная реакция).

- Право делать тест ПЦР для выезда за границу в нашей стране имеют лишь Минский городской, Республиканский и другие областные центры гигиены и эпидемиологии. А также РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. По этому вопросу есть специальный приказ министерства здравоохранения, - сказал Олег Григорьевич.

Slutsk-Gorod.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Слуцкой ЦРБ появились экспресс-тесты на наличие коронавирусной инфекции. Об этом SlutskGorod рассказал главврач центральной районной больницы Олег Лесников.
 
Новости дня
Новости разные
 
День накануне Великой Отечественной войны. Чем запомнился очевидцам?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика