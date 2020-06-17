В Слуцке появились экспресс-тесты. Количество ограничено

Источник материала: Слуцк Город





В Слуцкой ЦРБ появился новый вид услуги «Тест- система для определения антител к SARS-CoV- 2». Об этом SlutskGorod рассказал главный врач центральной районной больницы Олег Лесников.

Экспресс-тесты в количестве 260 штук получены ЦРБ в начале недели. Анализ платный, и его может сдать любой желающий. В среду, 17 июня, началась предварительная запись на четверг. Хотя несколько анализов в тестовом режиме сделали уже сегодня.

Для того, чтобы обезопасить население от заражения COVID-19, администрация ЦРБ выделила отдельный кабинет на втором этаже - вход со стороны стоянки, расположенной за поликлиникой. Во время прохождения процедуры потоки людей разделят.

Сделать экспресс-тест можно в будние дни с 8.00 до 11.00 в процедурном кабинете № 232 . Выдача результатов с 15.00 до 16. 00. Запись на анализ производится только по телефону (801795) 7-16-55. Стоимость процедуры - 22 рубля 96 копеек.

Оплату услуги можно произвести в кассе больницы или через систему ЕРИП. Прием пациентов для забора материала осуществляется только при предъявлении документа подтверждающего оплату. Более подробно об этом можно узнать на сайте Слуцкой ЦРБ .

- На данный момент мы не можем предоставить экспресс-тесты всем желающим из-за ограниченного количества. Возможно на следующей неделе будет новое поступление. Пока мы будем делать по 20 - 25 тестов в день по предварительной записи, - пояснил Олег Григорьевич.

Он отметил, что результат экспресс-теста при выезде заграницу не принимается. Для этого делают специальный тест ПЦР (полимеразная цепная реакция).

- Право делать тест ПЦР для выезда за границу в нашей стране имеют лишь Минский городской, Республиканский и другие областные центры гигиены и эпидемиологии. А также РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. По этому вопросу есть специальный приказ министерства здравоохранения, - сказал Олег Григорьевич.

Slutsk-Gorod.by