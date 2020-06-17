немойпрезидент: беларусы массово пишут Лукашенко - объясняют, почему ему пора

The Village Беларусь собрал самые страстные и бесстрашные послания из Facebook и Instagram, приводим их в сокращении. собрал самые страстные и бесстрашные послания из Facebook и Instagram, приводим их в сокращении.





Александр Григорьевич, вы — #немойпрезидент





Вы не мой президент, потому что уже в 13 лет я точно знала, что в моей родной стране среднестатистические граждане не живут, а выживают. Потому что в 13 лет у меня был план, куда и как я перееду сразу же после окончания школы.

Сейчас мне 22 и у меня есть четкая гражданская позиция. И 9 августа я отдам свой голос не за Вас. Почему? Да потому что мы - народ, который не должен терпеть больше ни дня этот тоталитарный режим, эту «стабильность» и нищету.





Я не хочу бояться высказывать свое мнение, ходить даже на разрешённые пикеты и доказывать свои гражданские права. Я, как женщина, считаю, что конституция нашей страны, не написана только под Вас, Александр Григорьевич.





Я не хочу, включая беларуские новости, слышать угрозы в свою сторону и сторону своих близких. Я хочу слышать альтернативное мнение, за которое не отправят на «нары».





Я хочу, получив достойное образование, вернуться на Родину и найти достойную работу, чтобы работать на благо своей страны.





Я хочу жить в своей родной стране, а не в Вашем проекте для собственных утех. Хочу жить в достатке и без страха.





Я хочу жить, не выживать. Я хочу перемен. Мы хотим перемен.





Вы сказали, что достаточно попросить Вас уйти. Я прошу, уходите. Пожалуйста, уходите.









Александр Григорьевич, Вы — не мой президент.





Вас часто называют «Бацькой» и Вам, несомненно, это по душе. Думаю, лишним будет напоминать Вам, что «бацька» означает «отец». Моим отцом Вы никогда не были и не станете… Да и «бацькой» для страны Вы стали очень даже так себе…





Вы обещали победить преступность. Но смотрите, во что это вылилось. Если в 90х ко мне подбегали спортивные люди и начинали меня бить, я был уверен, что это бандиты, и надо либо бить в ответ, либо бежать. Если сейчас ко мне подбегают спортивные люди и начинают меня бить — я уверен, что это милиция, бить в ответ или бежать — идея не очень-то, потому как (в чем тоже Ваша заслуга) в суде не им придется доказывать, что я не прав, а мне, что я прав…





Вы говорите, что независимость страны не продается. Но за годы Вашего управления Беларусь не стала независимой страной. Каждый человек с каплей разума хорошо понимает, что, закрой с нами отношения оба соседа (восток и запад), — нам кранты за пару недель… Мы как сидели на советских динозаврах, так и дальше на них скачем, когда все кругом уже на мотоциклах, образно говоря…





Вы не торгуете независимостью. Вы торгуете обещаниями продажи независимости. Ваши метания курсов на 180 градусов сродни маневру crazy Ivan у подводников и так же строятся на «авось», только там «авось испугаются», а у Вас — «авось денег дадут».





Вы гордитесь тем, что лично посещаете гаражи и коровники. Вы возмущаетесь, когда Ваши оппоненты отказываются это делать сегодня. Вы восклицаете «а кто туда пойдет»? Простите, конечно, у меня не настолько богатый опыт, как у Вас. Но, все же, по моему опыту, когда директор принимается контролировать закупку туалетной бумаги в офис и считать количество выпитого кофе с рационализацией потребления, это говорит о двух вещах, очень важных.





Первое — ему банально нечего делать. Второе — он не смог организовать работу так, чтобы этим руководил ответственный человек, которому можно доверять, который будет делать это эффективно и за которым не надо проверять…









Разумеется, Вы не лежите на диване все эти годы. Совсем нет. И некоторые вещи у Вас получились прекрасно…





Вы вырастили прослойку людей, которым в принципе плевать на все: на гуманизм, на человечность, на порядочность. Они просто готовы делать все, лишь бы не навлекать на себя Ваш гнев. Даже суды, которые должны быть совсем независимы, пляшут под Вашу дудку.





Вы все время показываете, как можете все: раскрывать за ночь дела, которые не раскрыли профессионалы, определять виновных в терактах, учить седых профи, как надо делать то, что Вы лично никогда не делали — и Вас слушают потому, что боятся.





Вы создали страну страха и безразличия. Это не Ваша вина — Вы и не могли иначе. Ведь Вы, Александр Григорьевич, человек страшный. Страшный тем, что Вам не нужны ни деньги (у Вас их надолго хватит), ни какая-то самореализация (этого у Вас тоже достаточно). Вам нужна только власть. Власть без ограничений. И Вам безразлично все остальное. И это тоже страшно.





Я не голосовал за Вас. Я редко хожу на выборы в принципе, потому что не считаю необходимым поддерживать Ваших дрессированных обезьянок… Но сейчас я пойду, потому что в кои веки у Вас в оппонентах не только обезьяны. Пойду потому, что, повторяя слова одной смешной девочки, Вы украли мою сознательную жизнь. Да, можно сказать, что могло быть и хуже. Так могло быть и лучше гораздо.





Вы часто говорите, что «надо быть мужиком». Попутно унижаете женщин при этом — но это не Ваша вина, это Ваш характер. Быть мужиком, Александр Григорьевич — это важно. Будьте им. Проявите смелость. Смелость принять факт, что Вы не смогли.





Вы — не мой президент, Александр Григорьевич.





Лукашенко А.Г. — вы не мой президент. Я не отношусь к числу радикальных оппозиционеров (нацистов, националистов, прополяков, пролитовцев, жарких почитателей «белчырвонабелага» и «пагонi»), но и для меня вы уже давно не мой президент.





Вы не выполнили обещания, которым нет конца и края. Шанс уйти красиво и по-мужски уже потерян. Но шанс поступить по-человечески еще есть… 26 лет — это слишком много для моей жизни. И я говорю «хватит».









Замечательный флешмоб, просто прекрасный.





Конечно же, Саша, ты его не изучишь, не прочитаешь, до тебя не дойдут эти частицы, атомы, молекулы огромного потока неуважения и даже ненависти (и за это нельзя, в данном случае, упрекать) к тебе, к твоему окружению.





Почему на ты? А ты как к людям? Уважительное отношение к хаму есть неуважительное отношение к окружающим и к себе.





Ты никогда не был моим президентом, Саша, я всегда тебя не уважал, потому что ты есть сгусток всех пороков и мерзостей, которые могли бы уместиться в одном человеке.





В общем и целом, лично я ничего не могу сказать о тебе хорошего, Саша. Было бы очень хорошо, если бы ты угомонился и ушел по-хорошему. Без привычных для тебя провокаций, фальсификаций, задержаний и прочих мерзостей. Наивно и глупо? Ну да, есть такое дело…





Однако, не сомневайся, у нас все получится, мы и отмоем и проветрим эту нашу многострадальную Родину от скверны. Только не мешай, пожалуйста.





Александр Григорьевич, вы (не хочется обращаться на «вы» к тому, кто привык всем «тыкать», но придется ─ я ведь не хам) #немойпрезидент.





Я считаю себя частью цивилизованного мира, за которым вы демонстративно отказываетесь вести нашу страну, о европейцах я говорю «мы». Что же мне думать о руководителе, по чьей милости Беларусь не входит в Совет Европы, единственная в Европе практикует смертную казнь и вполне заслуженно в свое время была названа последней диктатурой Европы? Из-за вас мне приходится стыдиться своей страны…





Вы не мой президент, потому что из-за вашей политики страна не развивается…





Когда я работал в вузе, я однажды стал свидетелем того, как пожилую опытную преподавательницу заставили писать объяснительную, потому что она (!) поставила на экзамене много неудовлетворительных оценок. О чем это свидетельствует? О том, что знания не нужны, нужны формальные показатели. И эта совковая бюрократическая мертвечина пропитала все в государстве. Из-за вас, Александр Григорьевич.





Вы не мой президент, потому что моя профессия не делает меня уважаемым членом общества. Поэтому я всегда знал, что, если не уйду из профессии, у меня почти наверняка никогда не будет семьи (ведь я не смогу обеспечить её на должном уровне).





Вы не мой президент, потому что ваше руководство привело к тому, что в стране ложь считается нормой, причём это касается не только фальсификаций выборов и лживых государственных СМИ, а всех сфер жизни.





Я не хочу жить в стране, где обман ─ это нечто нормальное.





Я не хочу жить в стране, из которой людям приходится уезжать на заработки, чтобы прокормить свою семью.





Я не хочу жить в стране, где кладовщику предлагают зарплату в два раза большую, чем кандидату наук.





Я не хочу жить в стране, где власть держится на лжи, запугивании и грубой силе (в последнее время больше на запугивании и грубой силе, так как ложь уже почти для всех очевидна).





Я не хочу жить в стране, где бесследно исчезают оппозиционные политики.





Я хочу жить в стране, где уважаются права человека; где мои права есть у меня не потому, что их милостиво дал мне какой-то большой начальник, а потому, что их никто не смеет у меня отобрать….





Конечно, этот текст не для вас, Александр Григорьевич. Вас уже ничто не исправит. Этот текст для беларусов, которые чувствуют примерно то же, что и я, и должны понять, что имеют право высказываться чётко и публично.





Не бойтесь. Вместе мы создадим новую страну.





Александр Григорьевич, вы — не мой президент.

Как руководитель и менеджер, я с уверенностью могу сказать: вы отстали на много лет.





Принципы современного эффективного менеджмента — это:





— уважение;

— свобода мнений и идей;

— постоянная подготовка новых лидеров;

— баланс эффективности и социальной ответственности;

— равные права и возможности вне зависимости от гендера.





И ни одно из них, уважаемый Александр Григорьевич, не обеспечивается в нашей стране: угрозы и насилие, отсутствие сильных лидеров и эффективности, непрозрачность экономических, социальных и политических результатов.





В последние дни вы подвели черту в своем мнении о народе Беларуси и, в частности, о женщинах. Численность женщин в Беларуси, если вы не знали, составляет 5,1 млн, или 53,4% общей численности населения.





В городах и поселках городского типа проживает подавляющее большинство женщин (79%). И если наша Конституция и ваше правительство не подходят для большинства населения страны — то, кажется, пора их пересмотреть.





Пока наша страна держится на плаву только благодаря нам, беларусам. Это мы работаем на заводах, создаем креативные пространства, рассказываем за границей, что Беларусь — это не «последняя диктатура», а классная страна. Но это не благодаря вам, уважаемый Александр Григорьевич, это вопреки вам и вашему «менеджменту».





Вы назвали нас народцем. Что ж, нас не очень много — но нас хватает, чтобы обеспечить эту страну, а еще себя, своих близких и не только. Например, чтобы защищать животных, поддерживать одиноких пожилых людей и тех, кто потерял близких во время пандемии, и тех, кто нас лечит и спасает. А еще мы обеспечиваем деньгами вас, выбранное вами правительство и других неизвестных нам людей.





Вы знаете, Александр Григорьевич, как мучительно тяжело женщине проходить всю подготовку к ЭКО? Сколько это денег, сил, боли, уколов, осмотров, процедур? Так вот, мы не свиноматки, мы женщины, у которых есть права, есть силы и мужество, чтобы не только рожать детей в нашей стране, но еще и работать наравне с мужчинами — и вносить в бюджет нашей страны приличную сумму денег за счет наших налогов.





Я, пожалуй, на этом закончу. У меня множество вопросов к вам, как к менеджеру — и еще больше, как к человеку.





Вы не мой президент, Александр Григорьевич. И ни я, ни моя страна — не ваша собственность.





Последней каплей стало обращение Светланы Тихановский! Вот сейчас и я скажу все… #немойпрезидент #хватит





Александр Григорьевич, Вы — не мой президент! И если честно, то начиная писать этот пост, я борюсь с желанием перечеркнуть правила русского языка и нормы этикета… не хочу обращаться к такому человеку на Вы... Но не опущусь на один уровень с такими людьми, как вы! Потому что культура выше всех регалий и званий!





#Немойпрезидент потому что я устала от всего хамства и грязи, которое льется из ваших уст... От воровства которое вы не перекрываете уже, вы воруете у народа открыто и их же душите за любое неповиновение. Как надоели эти отмывки денег, в виде дворцов и прочего…





Как надоело б***ство, которое не стыдясь вы пропагандируете… Танцы с моделями и арбузные грядки с девочками, которые вам во внучки годятся!





Как надоела несвязанная речь, со словарным запасом «хабалки с рынка», сколько можно уже слушать оскорбления… Вы оскорбляете нас, уничижительно и безобразно высказываетесь о наших детях. Вы оскорбляете наших родителей, которые возможно и голосовали когда-то за Вас!..





Вы пугаете людей тем, что другие придут и не заплатят пенсию… Вы уже забыли за 26 лет, что деньги на пенсии и зарплаты бюджетникам это не Ваши деньги. Это НАШИ ДЕНЬГИ, это деньги налогоплательщиков, это деньги которые пенсионеры отчисляли себе на пенсию…





#Вынемойпрезидент потому что имея детей, которые стремятся в будущее, которые учатся и стараются учиться лучше, чтоб стать лучшим специалистом, чтобы спасти мир, чтобы создать лекарство от болезней, чтобы лечить людей, чтоб защищать людей… у них столько грандиозных планов и проектов!





И мы с ними понимаем, что здесь при диктаторской форме правления, где человек — мусор… нет перспектив в науке и технике! Пока Вы — президент моим детям здесь нет места!…





Я уже не буду молчать! Даже если придут в мой дом люди в штатском (которые, кстати, получают деньги из нашего кармана, а не с ваших счетов!) и перетрясут комод с моим нижним бельем.





#Немойпрезидент, потому что в моей стране сажают не в чем не повинных людей, фабрикуют дела, издеваются над заключенными в тюрьмах! За то что человек выйдет на санкционированный пикет ему дают 15 суток!..





#Немойпрезидент, потому что я не хочу, чтобы мои дети боялись, что придут и заберут их родителей, лишь только потому что они не молчат... Я не хочу боятся за своих детей, лишь только потому что они могут оказаться не в том месте, в не то время!





#Немойпрезидент, потому что я не хочу жить и знать что в случае беды (короновирус, засуха, потоп, голод, безработица) я останусь один на один со своей бедой! Зачем мне тогда такой президент, который получает деньги и ничем помочь не может. А может только обвинить и сказать сами виноваты! Как он сказал народу, про людей, которые умерли от короновируса!





#Немойпрезидент, потому что вы унижаете и оскорбляете женщин, вы ущемляете права женщин! А ведь Светлана Тихановская, обычная женщина, учительница, домохозяйка, мама…





Она не побоялась вступить с вами в предвыборную кампанию, она выступила против Вас, она поддержала мужа и вышла одна на бой с таким матерым тираном! Она — обычная женщина выступила против тоталитарной системы! Она настоящий герой, настоящая женщина!..









#Немойпрезидент, потому что мы не дураки, мы не народец… Мы сильная, хоть и спокойной нация, которая ставить во главе угла цивилизованные меры, нормы, законы, понятия о чести и достоинстве!





#Немойпрезидент, потому что вы делаете рестораны на костях репрессированных наших соотечественников, людей которых сожрал тоталитарный режим, лучших людей нации. Вы делаете парады во время эпидемии, этот пир во время чумы вы оправдываете тем, что надо помнить наших предков и тех, кто воевал за мирное небо!.. Но мои 2 деда воевали за свободу!





#Немойпрезидент, потому что я хочу знать и понимать, что закон на стороне честного человека. И только так, не иначе… Я не хочу видеть, как на глазах у всех какая то шалава провоцирует честного человека, цепляется и вешается, чувствует себя настолько безопасно и «в своей тарелке»…





#Немойпрезидент, потому что я хочу жить спокойно, счастливо… С надеждой на будущее без войн и революций, без политических потресений и репрессиий, без жесткой цензуры, без страха за свою жизнь!





Александр Григорьевич, вы — не мой президент! До весны 2020 года я считала себя самым аполитичным человеком на просторах ФБ. Однако вы не оставили мне выбора… Многие годы, помогая детским домам и интернатам с самым необходимым (туалетная бумага, таблетки от глистов, капли от соплей...), мне было просто стыдно, и я делала то, что в моих силах…





Я считаю, что о цивилизованности и благополучии того или иного государства можно судить по детям и старикам! Так вот, благодаря вашей политике за все годы, в нашей стране разрушено все, что только можно…





Лично для меня последней каплей стала ситуация с Ковид! Система здравоохранения не только не готова была (начиная от СИЗ и заканчивая ИВЛ)… Вранье отовсюду, показуха и сокрытие реальной статистики — это все мерзко и отвратительно! Я больше не желаю к этому иметь отношение!





Я хочу жить в стране, где главная ценность — человек! Где забота о его образовании, о его здоровье — это приоритет… Я хочу, чтобы наша молодежь развивалась и творила прогресс у нас, тут, в Беларуси!! Я хочу, чтобы наши пенсионеры были радостны и много путешествовали!!





Уважаемый Александр Григорьевич, пришла пора уступить место «у руля»…!!









Александр Григорьевич, вы — не мой президент. Я никогда за вас не голосовал и не поддерживал вашу позицию, мне очень часто за вас было стыдно. Вы идете на выборы с лозунгом «За суверенную, справедливую и безопасную Беларусь», и я с вами абсолютно согласен, вижу такую страну без вас.





Такой посыл как бы предлагает мне быть благодарным вам за все, что вы сделали, но я не считаю вас эффективным менеджером.





Нынешняя ситуация в стране не благодаря, а вопреки вам. Вопреки вам, мучаясь от проверок, рестораторы развивают отрасль, между посадками бизнесмены создают новые рабочие места, в СИЗО и автозаках люди борются за право иметь другую точку зрения.





Мне не нужна такая стабильность, в которой я многие годы наблюдаю, как сначала мои родители, а потом и я вместе с ними, из года в год, беднеем. Я не горжусь ситуацией постоянной стагнации. Все, что у нас сейчас есть, заслуга самих беларусов, ваших достижений в этом я не вижу. И сколько же раз мне за вас было стыдно!





Вы намекаете, что будете стрелять, стреляйте. Я не боюсь! У меня есть голос и есть право говорить, и я говорю вам: хватит. Вы так долго убеждали всех, что кроме вас никого нет, но это не правда, и я это точно знаю.









Укрепляйте резиденцию, поднимайте зарплату сотрудникам КГБ, пожалуйста, меня не сломить. Я уже слишком долго наблюдаю, как предприятия уходят в убыток, а тех, кто начинает зарабатывать, сажают или просто отбирают у них заработанное.





Я не согласен с вашими кортежами, я не понимаю, почему, когда вы едете на свою работу, а я на свою, я должен вас пропускать вперёд, это я плачу налоги, а не вы.





Я не понимаю, почему я не могу построить себе даже квартиру, а вы почти под окнами грохаете себе резиденцию. И если у вас есть свободные девятьсот тысяч долларов, возможно, стоило бы потратить их на аппараты ИВЛ?!





Мне не за что говорить вам спасибо, но спасибо я все-таки могу вам сказать: спасибо, что ушли, Александр Григорьевич. Всего вам доброго!