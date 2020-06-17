"Хочешь жить в стране для жизни - живи". Жители благоустроили место отдыха у озера Червянка

Источник материала: Виртуальный Брест

Жители квартала "5-й форт" благоустроили место для отдыха у озера Червянка (это недалеко от известного филиала музея Брестской крепости).





- Наш дивиз - хочешь жить в стране для жизни - живи! Слезь с дивана! Мы с детьми 5-го форта каждую субботу по окрестностям катаемся на велосипеде, по 18-25 детей собирается и до десятка взрослых. Были уже на экскурсии дивизиона 105 ракетно-зенитного полка. Помог и организовал экскурсию для детей и родителей командир дивизиона и военком города, бывший ком. полка 105 - рассказал порталу Виртуальный Брест постоянный читатель.





Плодами труда теперь будут пользоваться другие люди.





Несомненно, дети получили хороший урок, как нужно относиться к природе и общему пространству для отдыха.





А вот как выглядела местность до того, как...



