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"Хочешь жить в стране для жизни - живи". Жители благоустроили место отдыха у озера Червянка

17.06.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жители квартала "5-й форт" благоустроили место для отдыха у озера Червянка (это недалеко от известного филиала музея Брестской крепости).

"Хочешь жить в стране для жизни - живи". Жители благоустроили место отдыха у озера Червянка

- Наш дивиз - хочешь жить в стране для жизни - живи! Слезь с дивана! Мы с детьми 5-го форта каждую субботу по окрестностям катаемся на велосипеде, по 18-25 детей собирается и до десятка взрослых. Были уже на экскурсии дивизиона 105 ракетно-зенитного полка. Помог и организовал экскурсию для детей и родителей командир дивизиона и военком города, бывший ком. полка 105 - рассказал порталу Виртуальный Брест постоянный читатель.

"Хочешь жить в стране для жизни - живи". Жители благоустроили место отдыха у озера Червянка

Плодами труда теперь будут пользоваться другие люди.

"Хочешь жить в стране для жизни - живи". Жители благоустроили место отдыха у озера Червянка

Несомненно, дети получили хороший урок, как нужно относиться к природе и общему пространству для отдыха.

"Хочешь жить в стране для жизни - живи". Жители благоустроили место отдыха у озера Червянка

А вот как выглядела местность до того, как...

"Хочешь жить в стране для жизни - живи". Жители благоустроили место отдыха у озера Червянка

 
Теги: Брест
 
 
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  Жители квартала "5-й форт" благоустроили место для отдыха у озера Червянка (это недалеко от известного филиала музея Брестской крепости). - Наш дивиз - хочешь жить...
 
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