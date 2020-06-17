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Экс-помощник Лукашенко: Общаясь с чиновниками, вижу в отношении Бабарико и Цепкало личные симпатии

17.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший министр предпринимательства и помощник президента, а теперь исполнительный директор Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси Александр Сазонов по просьбе "Белорусского партизана" поделился своими впечатлениями от избирательной кампании.

Экс-помощник Лукашенко: Общаясь с чиновниками, вижу в отношении Бабарико и Цепкало личные симпатии
Александр Сазонов, фото из личного архива
– Некоторые благодаря Facebook обратили внимание, что вы активно следите за президентскими выборами. Какие претенденты на пост главы государства вызывают у вас наибольший интерес?

– Исходя из двух критериев – оценки предлагаемых экономических мер и оценки сугубо личностной, эмоциональной – выделяю трех человек.     

Мне интересен Виктор Бабарико. Его высказывания по экономическому блоку носят системный характер, а подходы совпадают с моим видением того, что необходимо сделать в белорусской экономике.

Бабарико признает необходимость системных, институциональных изменений, а не просто косметического совершенствования существующей экономической модели. Он четко видит стоящие перед страной проблемы.

Я не знаком с Бабарико лично, но его манера общения мне нравится. Вижу нормальный, спокойный, интеллигентный подход, который и должен быть у профессионалов.

Второй претендент, за которым я внимательно слежу, – Валерий Цепкало.

– Возможно, вы с ним лично знакомы? Вы работали помощником президента с 1994 года. 

– Да, мы знакомы еще со времен той первой избирательной кампании, в которой вместе участвовали. Мне импонируют личностные характеристики Цепкало. Также разделяю и его экономические подходы.


Александр Сазонов – в центре, архивное фото 

Я бы даже сказал, что если бы Бабарико и Цепкало были «одним претендентом», то мы получили бы четкую и максимально-эффективную экономическую программу для страны. 

Я о том, что мне что-то нравится из предлагаемого Бабарико, чего нет у Цепкало, и наоборот. Но это на данный момент, вот начнется агитация и мы более подробно увидим программы всех претендентов.

– Кто же третий претендент, за которым вы следите?

– Анна Канопацкая. Но только потому, что она вызывает у меня эмоции – и, к сожалению, негативные. Ее отдельные высказывания по отношению к конкурентам по выборам считаю некорректными и нецивилизованными. 

Что касается её высказываний по экономическому блоку – извините меня, это порой полная профанация. Содержательной части у Канопацкой я особо не вижу. 

Возможно, президент и не должен знать всего, но хотя бы общее понимание экономических основ должно присутствовать.

– Вы удивились, когда Цепкало выдвинул свою кандидатуру? 

– Честно говоря, немного да. Валерий – целеустремленный человек, довольно амбициозный (в хорошем смысле). Но я не думал, что он будет готов побороться за пост президента на этих выборах.

Но считаю, что чем больше серьезных кандидатов будут принимать участие в выборах, тем более «качественного» и отвечающего чаяниям народа президента мы сможем получить в результате.

– После неожиданного выдвижения Цепкало звучали разные догадки, что им движет. Одна из самых популярных – обида за отстранение от руководства ПВТ.

– Зная Валерия Цепкало лично, я уверен, что дело не в некой обиде, даже если она и была. Чтобы он что-то делал в отместку – нет, это человек не того характера, он умеет держать себя в руках и поступать соответственно. 

Мне кажется, Цепкало действительно переживает за страну и хочет что-то изменить к лучшему.


– Как думаете, выдвижение Бабарико и Цепкало – это отражение неких протестных настроений в номенклатуре или всего лишь два частных случая, две отдельные личные истории?

– Считаю первое маловероятным. Я вообще не вижу в среде номенклатуры возникновения центров кристаллизации политической активности. 

Общаясь с действующими чиновниками, вижу в отношении Бабарико и Цепкало личные симпатии отдельных управленцев. Но назвать это консолидированным и, тем более, организованным мнением я не могу. Чтобы существовали какие-то клубы по интересам и там неформально обсуждались персоны альтернативных претендентов – такого я не знаю.

Поэтому думаю, что выдвижение Бабарико и Цепкало – это скорее отражение запроса общества, определенных его кругов, которые хотели бы видеть белорусскую экономику, развивающуюся несколько по-иному пути и с иными результатами.

Многие видят, что нынешняя экономическая модель, мягко говоря, не очень эффективна. Она уже исчерпала заложенный в ней положительный ресурс. А уровень жизни нашего населения хуже уровня жизни даже наших соседей. Посему перемены экономического курса необходимы.

– Как оцениваете шансы Бабарико и Цепкало на возможную победу?

– Жизнь покажет. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация.

– Действительно: жесткое противодействие со стороны действующей власти уже на начальном этапе выборов не может не обескураживать.

– Думаю, что когда Бабарико и Цепкало шли на выборы, то понимали, что политическая борьба у нас не всегда ведется по правилам, которые приняты в мире. 
Конечно, хотелось бы, чтобы все проходило абсолютно цивилизованно, без давления и эксцессов с любой стороны, но и в западных странах хватает нарушений – вспомните, какие грязные методы использовались, например, при выборах Дональда Трампа.

Надеюсь, у всех без исключения кандидатов хватит ума не допустить эксцессов и не поддаться на провокации. Хочется верить, что со стороны действующей власти мы пока наблюдаем лишь временную, эмоциональную реакцию, вызванную, возможно, неожиданностью случившегося: оказалось, что далеко не все одобряют политику руководства.

Кстати, Бабарико вызывает у меня симпатии ещё и по той причине, что я не слышу от него никаких провокационных заявлений, агрессивных призывов – все очень корректно. Тоже самое могу сказать и про Цепкало.

Меры, предпринятые силовиками в отношении «Белгазпромбанка» и связанных с ним компаний и менеджеров, мне кажутся, по меньшей мере, чрезмерными и несвоевременными в этот политический период. 

Из той информации, которая официально озвучивается, ситуация выглядит примерно так: пришли в банк и нашли там деньги, золото. Но как раз было бы удивительно, если бы там вместо денег обнаружили плодоовощную продукцию. 

Опять же картины: купили за свои деньги, привезли их в страну, хранили в галерее, чтобы затем вывезти? А в чём гешефт? Мне кажется, что Бабарико достаточно разумный человек, чтобы не заниматься таким бредом и такой алогичной контрабандой. 

Возможно, не вся имеющаяся информация озвучивается, но, без внятного объяснения этой ситуации предпринятые действия пока выглядят, мягко говоря, странно. 

Руководству страны, кстати, после выдвижения в президенты таких серьезных фигур, в том числе невостребованного с его опытом Цепкало, стоило бы задуматься о качестве кадрового резерва. На сегодня это одна из важнейших проблем в стране – профессионализм управленческих кадров.

– Передвигая Кочанову с поста главы Администрации президента, Лукашенко упрекал ее за отсутствие достойного кадрового резерва.

– Отрадно, что он осознает проблему, – глупостью Лукашенко никогда не отличался. Думаю, что загвоздка в том, что чиновники формально подходят к этому вопросу. 

Принесли министру в последний момент бумагу: кого бы он выделил в кадровый резерв? У него куча неотложных текущих дел, он, не вдумываясь, вписал автоматически фамилию зама в резерв на свое место и т.д. 

На мой взгляд, рост протестных настроений происходит, в том числе, из-за того, что власть на самом верху декларирует много хорошего и нужного, но реализация этих деклараций тонет на пути к их исполнению – не доходит до людей. 

Задекларировал, к примеру, президент «повернуться лицом к людям», а на деле люди массово и постоянно сталкиваются с формальными отписками, чванством, хамством и безразличием чиновников на местах, нарушением ими законодательства при рассмотрении их обращений. Эту установку чиновники на местах просто проигнорировали. 


И это основная проблема – отсутствие действенной, реальной «обратной связи» между властью и народом, когда власть слушает и реагирует на потребности субъектов хозяйствования, простых граждан. Не должно быть так, что власть – отдельно, а народ – отдельно.

Я очень хочу надеяться, что эти выборы пройдут предельно прозрачно для всех их участников, законно, цивилизованно, без давления на конкурентов и их сторонников. 
 
 
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Бывший министр предпринимательства и помощник президента, а теперь исполнительный директор Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси...
 
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