Экс-помощник Лукашенко: Общаясь с чиновниками, вижу в отношении Бабарико и Цепкало личные симпатии

– Некоторые благодаря Facebook обратили внимание, что вы активно следите за президентскими выборами. Какие претенденты на пост главы государства вызывают у вас наибольший интерес?





– Исходя из двух критериев – оценки предлагаемых экономических мер и оценки сугубо личностной, эмоциональной – выделяю трех человек.





Мне интересен Виктор Бабарико. Его высказывания по экономическому блоку носят системный характер, а подходы совпадают с моим видением того, что необходимо сделать в белорусской экономике.





Бабарико признает необходимость системных, институциональных изменений, а не просто косметического совершенствования существующей экономической модели. Он четко видит стоящие перед страной проблемы.





Я не знаком с Бабарико лично, но его манера общения мне нравится. Вижу нормальный, спокойный, интеллигентный подход, который и должен быть у профессионалов.





Второй претендент, за которым я внимательно слежу, – Валерий Цепкало.





– Возможно, вы с ним лично знакомы? Вы работали помощником президента с 1994 года.





– Да, мы знакомы еще со времен той первой избирательной кампании, в которой вместе участвовали. Мне импонируют личностные характеристики Цепкало. Также разделяю и его экономические подходы.









Александр Сазонов – в центре, архивное фото





Я бы даже сказал, что если бы Бабарико и Цепкало были «одним претендентом», то мы получили бы четкую и максимально-эффективную экономическую программу для страны.





Я о том, что мне что-то нравится из предлагаемого Бабарико, чего нет у Цепкало, и наоборот. Но это на данный момент, вот начнется агитация и мы более подробно увидим программы всех претендентов.





– Кто же третий претендент, за которым вы следите?





– Анна Канопацкая. Но только потому, что она вызывает у меня эмоции – и, к сожалению, негативные. Ее отдельные высказывания по отношению к конкурентам по выборам считаю некорректными и нецивилизованными.





Что касается её высказываний по экономическому блоку – извините меня, это порой полная профанация. Содержательной части у Канопацкой я особо не вижу.





Возможно, президент и не должен знать всего, но хотя бы общее понимание экономических основ должно присутствовать.





– Вы удивились, когда Цепкало выдвинул свою кандидатуру?





– Честно говоря, немного да. Валерий – целеустремленный человек, довольно амбициозный (в хорошем смысле). Но я не думал, что он будет готов побороться за пост президента на этих выборах.





Но считаю, что чем больше серьезных кандидатов будут принимать участие в выборах, тем более «качественного» и отвечающего чаяниям народа президента мы сможем получить в результате.





– После неожиданного выдвижения Цепкало звучали разные догадки, что им движет. Одна из самых популярных – обида за отстранение от руководства ПВТ.





– Зная Валерия Цепкало лично, я уверен, что дело не в некой обиде, даже если она и была. Чтобы он что-то делал в отместку – нет, это человек не того характера, он умеет держать себя в руках и поступать соответственно.





Мне кажется, Цепкало действительно переживает за страну и хочет что-то изменить к лучшему.









– Как думаете, выдвижение Бабарико и Цепкало – это отражение неких протестных настроений в номенклатуре или всего лишь два частных случая, две отдельные личные истории?





– Считаю первое маловероятным. Я вообще не вижу в среде номенклатуры возникновения центров кристаллизации политической активности.





Общаясь с действующими чиновниками, вижу в отношении Бабарико и Цепкало личные симпатии отдельных управленцев. Но назвать это консолидированным и, тем более, организованным мнением я не могу. Чтобы существовали какие-то клубы по интересам и там неформально обсуждались персоны альтернативных претендентов – такого я не знаю.





Поэтому думаю, что выдвижение Бабарико и Цепкало – это скорее отражение запроса общества, определенных его кругов, которые хотели бы видеть белорусскую экономику, развивающуюся несколько по-иному пути и с иными результатами.





Многие видят, что нынешняя экономическая модель, мягко говоря, не очень эффективна. Она уже исчерпала заложенный в ней положительный ресурс. А уровень жизни нашего населения хуже уровня жизни даже наших соседей. Посему перемены экономического курса необходимы.





– Как оцениваете шансы Бабарико и Цепкало на возможную победу?





– Жизнь покажет. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация.





– Действительно: жесткое противодействие со стороны действующей власти уже на начальном этапе выборов не может не обескураживать.





– Думаю, что когда Бабарико и Цепкало шли на выборы, то понимали, что политическая борьба у нас не всегда ведется по правилам, которые приняты в мире.

Конечно, хотелось бы, чтобы все проходило абсолютно цивилизованно, без давления и эксцессов с любой стороны, но и в западных странах хватает нарушений – вспомните, какие грязные методы использовались, например, при выборах Дональда Трампа.





Надеюсь, у всех без исключения кандидатов хватит ума не допустить эксцессов и не поддаться на провокации. Хочется верить, что со стороны действующей власти мы пока наблюдаем лишь временную, эмоциональную реакцию, вызванную, возможно, неожиданностью случившегося: оказалось, что далеко не все одобряют политику руководства.





Кстати, Бабарико вызывает у меня симпатии ещё и по той причине, что я не слышу от него никаких провокационных заявлений, агрессивных призывов – все очень корректно. Тоже самое могу сказать и про Цепкало.





Меры, предпринятые силовиками в отношении «Белгазпромбанка» и связанных с ним компаний и менеджеров, мне кажутся, по меньшей мере, чрезмерными и несвоевременными в этот политический период.





Из той информации, которая официально озвучивается, ситуация выглядит примерно так: пришли в банк и нашли там деньги, золото. Но как раз было бы удивительно, если бы там вместо денег обнаружили плодоовощную продукцию.





Опять же картины: купили за свои деньги, привезли их в страну, хранили в галерее, чтобы затем вывезти? А в чём гешефт? Мне кажется, что Бабарико достаточно разумный человек, чтобы не заниматься таким бредом и такой алогичной контрабандой.





Возможно, не вся имеющаяся информация озвучивается, но, без внятного объяснения этой ситуации предпринятые действия пока выглядят, мягко говоря, странно.





Руководству страны, кстати, после выдвижения в президенты таких серьезных фигур, в том числе невостребованного с его опытом Цепкало, стоило бы задуматься о качестве кадрового резерва. На сегодня это одна из важнейших проблем в стране – профессионализм управленческих кадров.





– Передвигая Кочанову с поста главы Администрации президента, Лукашенко упрекал ее за отсутствие достойного кадрового резерва.





– Отрадно, что он осознает проблему, – глупостью Лукашенко никогда не отличался. Думаю, что загвоздка в том, что чиновники формально подходят к этому вопросу.





Принесли министру в последний момент бумагу: кого бы он выделил в кадровый резерв? У него куча неотложных текущих дел, он, не вдумываясь, вписал автоматически фамилию зама в резерв на свое место и т.д.





На мой взгляд, рост протестных настроений происходит, в том числе, из-за того, что власть на самом верху декларирует много хорошего и нужного, но реализация этих деклараций тонет на пути к их исполнению – не доходит до людей.





Задекларировал, к примеру, президент «повернуться лицом к людям», а на деле люди массово и постоянно сталкиваются с формальными отписками, чванством, хамством и безразличием чиновников на местах, нарушением ими законодательства при рассмотрении их обращений. Эту установку чиновники на местах просто проигнорировали.









И это основная проблема – отсутствие действенной, реальной «обратной связи» между властью и народом, когда власть слушает и реагирует на потребности субъектов хозяйствования, простых граждан. Не должно быть так, что власть – отдельно, а народ – отдельно.





Я очень хочу надеяться, что эти выборы пройдут предельно прозрачно для всех их участников, законно, цивилизованно, без давления на конкурентов и их сторонников.



