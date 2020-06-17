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Цепкало заявил о сборе 200 тысяч подписей

17.06.2020 19:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало заявил о сборе 200 тысяч подписей. Прямую трансляцию встречи в Молодечно вело Радыё «Свабода». Для регистрации кандидатом в президенты необходимо 100 тысяч подписей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Валерий Цепкало 17 июня приехал на пикет по сбору подписей в Молодечно. Он заявил, что его инициативная группа уже собрала 200 тысяч подписей.

— Я не думаю, что мы все 200 тысяч сможем сдать, просто исходя из требований того, что надо успеть эти подписи аккумулировать, отвезти в штаб, там проверить и отнести в местную избирательную комиссию. У нас идет активно проверка, мы 150 тысяч уже проверили, уже те, не очень хорошие подписи, мы сами не будем подавать. Вы помните, что разные были погодные условия, в том числе шел дождь. Мы понимаем, что где-то там сборщики подписей могли и допустить ошибку, что-то могло быть размазано, где-то помарки, где-то активисты инициативной группы неправильно поняли, как собирать подписи, — заявил Цепкало.

По его словам, в целом он доволен, как прошел процесс.

— У нас была задача минимум: мы рассчитывали собрать от 120 до 150 тысяч. У нас была программа минимум и программа максимум с учетом отбраковки. На сегодняшний день мы выполнили программу максимум. Я думаю, что мы сможем дальше двигаться сейчас в политическом процессе. Будем иметь возможность свою программу, свое видение будущего, — отметил претендент.

Напомним, 100 тысяч подписей уже собрали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая. Около 350−400 подписей собрано за Виктора Бабрико, Александр Лукашенко рассказал, что собрал 1,5 млн подписей.

Последний день подачи подписей в избирательные комиссии — 19 июня. Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

 
 
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Для регистрации кандидатом в президенты необходимо 100 тысяч подписей.
 
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