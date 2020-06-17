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Росатом рассчитывает в июле получить лицензию на пуск первого реактора БелАЭС
Источник материала: Партизан
Государственная корпорация "Росатом" завершила строительные работы на первом блоке Белорусской атомной электростанции, сообщил гендиректор компании Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам главы Росатома, проект по строительству БелАЭС является для российской корпорации флагманским, передает
"Ждем сейчас проверку Госатомнадзора, белорусского регулятора, получение лицензии на физпуск (первого реактора – Sputnik) ожидаем в июле", – рассказал Лихачев.
В среду также стало известно, что второй энергоблок БелАЭС готовят к гидравлическим испытаниям. В ходе данного этапа с помощью химически обессоленной воды промывают все смонтированное оборудование. Это делается, чтобы очистить его от механических примесей.
Ранее сообщалось, что сейчас идет подготовка к физическому пуску Белорусской АЭС. В частности, на площадку первого энергоблока доставили передвижную дизель-генераторную станцию.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. На двух энергоблоках будут установлены реакторы ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт.
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Государственная корпорация "Росатом" завершила строительные работы на первом блоке Белорусской атомной электростанции, сообщил гендиректор компании Алексей...
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