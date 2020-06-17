"Экодом" требует отложить запуск БелАЭС

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Физический запуск Беларусской атомной станции запланирован на июль 2020 года, соответственно выдача лицензии на эксплуатацию может произойти еще раньше.





"Мы требуем от Госатомнадзора не выдавать лицензии на пуск БелАЭС, а от Минэнерго — отложить физический запуск до момента, когда будут решены проблемы безопасности станции", — заявил "Экодом".





"Экодом" указывает и на фактор влияния COVID-19 на ситуацию. Так, в связи с эпидемией есть риск, что запуск станции будет выполняться недостаточно квалифицированными специалистами и без должного контроля, поскольку есть свидетельства инфицирования персонала, занятого на строительстве и подготовке БелАЭС к пуску.





Кроме того, в условиях закрытых границ затруднены или невозможны визиты иностранных специалистов для оценки предпусковой готовности АЭС и ее соответствия международным стандартам.





Кроме этого, "Экодом" указывает на неготовность станции к запуску и по соображениям безопасности:





- до сих пор не решены проблемы, выявленные во время стресс-тестов БелАЭС;





- план обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) отсутствует;





- в Беларуси, по сведениям "Экодома", нет достаточного количества мощностей холодного и горячего резерва, необходимых для безопасной интеграции БелАЭС в энергосистему.