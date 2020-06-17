Родители-лебеди, обитающие на пруду г. Ивье, вывели впервые своих малышей на прогулку. Такая трогательная забота о птенцах, с обеих сторон окруженными папой и мамой, не может не вызвать умиление и, конечно, желание сделать фото.
Фото Т. ГРИКЕНЬ.
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#фото_дня Семья белых лебедей показала ивьевчанам своих птенцов
17.06.2020 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
Родители-лебеди, обитающие на пруду г. Ивье, вывели впервые своих малышей на прогулку. Такая трогательная забота о птенцах, с обеих сторон окруженными папой и мамой, не может не вызвать умиление и, конечно, желание сделать фото.
Фото Т. ГРИКЕНЬ.
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Родители-лебеди, обитающие на пруду г. Ивье, вывели впервые своих малышей на прогулку. Такая трогательная забота о птенцах, с обеих сторон...
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