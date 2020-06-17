фото_дня Семья белых лебедей показала ивьевчанам своих птенцов

Источник материала: Ивьевский край

Родители-лебеди, обитающие на пруду г. Ивье, вывели впервые своих малышей на прогулку. Такая трогательная забота о птенцах, с обеих сторон окруженными папой и мамой, не может не вызвать умиление и, конечно, желание сделать фото.





Фото Т. ГРИКЕНЬ.