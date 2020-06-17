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В Витебске произошел пожар в квартире многоэтажки

17.06.2020 19:36 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Помощь спасателей понадобилась  в Витебске. Там произошел пожар в квартире многоэтажки. В момент ЧП в жилище находились хозяйка и ее гостья. Из дымовой ловушки подруг вывели на свежий воздух огнеборцы, эвакуация соседей не понадобилась. Одна из женщин госпитализирована с диагнозом "отравление продуктами горения". Кроме того, пламя значительно повредило имущество: закопчены стены, потолок и мебель. Точную причину возгорания установят эксперты. По предварительной версии, произошло короткое замыкание телевизора. 
 
Теги: Витебск
 
 
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Помощь спасателей понадобилась  в Витебске. Там произошел пожар в квартире многоэтажки. В момент ЧП в жилище находились хозяйка и ее гостья. Из дымовой ловушки...
 
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