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Очевидцы о бомбёжке Минска в 1941-м: «На небе было, как стая ворон, сколько самолётов»

17.06.2020 19:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Очевидцы о бомбёжке Минска в 1941-м: «На небе было, как стая ворон, сколько самолётов»

Михась Мицкевич, сын Якуба Коласа:
Я выйшаў на двор і бачу: там цэлая эскадрылья. Відаць, штук 15, амаль пікіруе. Бачу, як аддзяляюцца бомбы, чорныя кропачкі ідуць уніз, падаюць.

«Тады вялікая каштоўнасць». Что успел взять сын Якуба Коласа перед началом бомбёжки Минска

Очевидцы о бомбёжке Минска в 1941-м: «На небе было, как стая ворон, сколько самолётов»

Очевидцы о бомбёжке Минска в 1941-м: «На небе было, как стая ворон, сколько самолётов»

Валентина Закревская-Ваньшина, минчанка:
Какой ужас! На небе было, как стая ворон, сколько самолётов. Ну и я любопытная была, выглянула. Знаете, их там было, как многие говорят, 68 самолётов.

Очевидцы о бомбёжке Минска в 1941-м: «На небе было, как стая ворон, сколько самолётов»

Бомбежки Минска начались в 2 этапа. Ранним утром немцы атаковали окраины города, ближе к вечеру центральные здания Минска превратились в груды пепла.  

23 июня 1941 года немцы поставили крест на Минске. Но быть хозяевами в их в родном городе горожане не дали.

Люди в материале: Михась Мицкевич, Валентина Закревская-Ваньшина

 
Теги: Минск
 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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