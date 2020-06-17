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Очевидцы о бомбёжке Минска в 1941-м: «На небе было, как стая ворон, сколько самолётов»
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Михась Мицкевич, сын Якуба Коласа:
Валентина Закревская-Ваньшина, минчанка:
Бомбежки Минска начались в 2 этапа. Ранним утром немцы атаковали окраины города, ближе к вечеру центральные здания Минска превратились в груды пепла.
23 июня 1941 года немцы поставили крест на Минске. Но быть хозяевами в их в родном городе горожане не дали.
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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