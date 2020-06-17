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Можно ли купаться при большой разнице температуры воздуха и воды и чем опасно ныряние, рассказал эксперт
Источник материала: ОНТ
Начало лета – это по традиции не только жара, отдых и фруктовый сезон, но еще и резко возрастающее число несчастных случаев на воде.
По оперативным данным ОСВОДа, с начала года по 14 июня в Беларуси утонули 110 человек, в том числе 13 несовершеннолетних. Об этом, казалось бы, говорится и пишется бесконечно, но снова и снова мы наступаем на одни и те же грабли, которые могут обернуться гибелью.
Как этого не допустить, рассказал председатель «Белорусского республиканского общества спасания на водах» Анвар Игамбердиев.
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Можно ли купаться при большой разнице температуры воздуха и воды и чем опасно ныряние, рассказал эксперт
Начало лета – это по традиции не только жара, отдых и фруктовый сезон, но еще и резко возрастающее число несчастных случаев на воде. По оперативным данным ОСВОДа, с...
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