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Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени
Источник материала: Tut.by
Основатель Telegram Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, которые используют его имя. Об этом пишет
«Уже больше года компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени», —
Дуров уточнил, что последнее упоминание в СМИ рекламы мошенников с его именем произошло сегодня, но «сообщения о мошеннической деятельности, санкционируемой компанией Facebook, появились еще год назад».
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Дуров уточнил, что последнее упоминание в СМИ рекламы мошенников с его именем произошло сегодня.
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