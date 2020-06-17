Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени

Источник материала: Tut.by

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, которые используют его имя. Об этом пишет РБК .



Фото: Reuters

«Уже больше года компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени», — написал он в своем Telegram. «Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей», — продолжил Дуров. По его словам, жертвами мошенников становятся пожилые люди и пенсионеры.

Дуров уточнил, что последнее упоминание в СМИ рекламы мошенников с его именем произошло сегодня, но «сообщения о мошеннической деятельности, санкционируемой компанией Facebook, появились еще год назад».