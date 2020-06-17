Одной правой. В Витебске у женщины в магазине опустошили сумочку. Уникальные кадры кражи (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

ОДНОЙ ПРАВОЙ. Витебск. Печально закончился поход в магазин за продуктами для жительницы областного центра. У женщины 1955 года рождения пропал кошелёк с деньгами, банковские и дисконтные карты, пенсионное удостоверение. Женщина обратилась в милицию. Тайну исчезновения имущества помогла раскрыть запись камеры видеонаблюдения торгового зала.

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:





Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал . Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Покупательница стала жертвой «ловкости рук» другой женщины. Тот случай, когда соблюдение социальной дистанции полезно не только для здоровья. Уникальные кадры – похитительница отвлекает жертву разговором и в этот момент одной правой опустошает её сумочку.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram