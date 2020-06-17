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Одной правой. В Витебске у женщины в магазине опустошили сумочку. Уникальные кадры кражи (ВИДЕО)

17.06.2020 20:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Одной правой. В Витебске у женщины в магазине опустошили сумочку. Уникальные кадры кражи (ВИДЕО)

ОДНОЙ ПРАВОЙ. Витебск. Печально закончился поход в магазин за продуктами для жительницы областного центра. У женщины 1955 года рождения пропал кошелёк с деньгами, банковские и дисконтные карты, пенсионное удостоверение. Женщина обратилась в милицию. Тайну исчезновения имущества помогла раскрыть запись камеры видеонаблюдения торгового зала.

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:      


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 Покупательница стала жертвой «ловкости рук» другой женщины. Тот случай, когда соблюдение социальной дистанции полезно не только для здоровья. Уникальные кадры – похитительница отвлекает жертву разговором и в этот момент одной правой опустошает её сумочку.

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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ОДНОЙ ПРАВОЙ. Витебск. Печально закончился поход в магазин за продуктами для жительницы областного центра. У женщины 1955 года рождения пропал кошелёк с деньгами,...
 
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