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Одной правой. В Витебске у женщины в магазине опустошили сумочку. Уникальные кадры кражи (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
ОДНОЙ ПРАВОЙ. Витебск. Печально закончился поход в магазин за продуктами для жительницы областного центра. У женщины 1955 года рождения пропал кошелёк с деньгами, банковские и дисконтные карты, пенсионное удостоверение. Женщина обратилась в милицию. Тайну исчезновения имущества помогла раскрыть запись камеры видеонаблюдения торгового зала.
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Покупательница стала жертвой «ловкости рук» другой женщины. Тот случай, когда соблюдение социальной дистанции полезно не только для здоровья. Уникальные кадры – похитительница отвлекает жертву разговором и в этот момент одной правой опустошает её сумочку.
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ОДНОЙ ПРАВОЙ. Витебск. Печально закончился поход в магазин за продуктами для жительницы областного центра. У женщины 1955 года рождения пропал кошелёк с деньгами,...
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