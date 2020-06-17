С танцами БРСМ и очень застенчивыми очередями. В Могилеве прошел пикет в поддержку Лукашенко

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 17 июня прошел пикет по сбору подписей за потенциального кандидата в президенты Александра Лукашенко. Были музыка, танцы и очень застенчивые могилевчане в очередях к столам, чтобы поставить подпись. Длился пикет 2 часа.

Пикет организовали на площади возле торгового центра «Арбат»: выставили три стола, у каждого — портрет Лукашенко с лозунгами «За Беларусь! Суверенную. Справедливую. Безопасную». У каждого стола — свой флаг: «Белой Руси», БРСМ и Федерации профсоюзов.

Очереди к столам организовались ровно в 17.00, как только официально начался пикет. По тому, как люди общались, ожидая подхода ко столу, было видно, что они друг друга хорошо знают. Потому и разговаривали целыми группами. Некоторые, оставив подпись, подходили к руководящим лицам организаций — «БРСМ», «Белая Русь», областной организации профсоюзов.





А вот с журналистом TUT.BY стоящие в очередях люди наотрез отказались разговаривать. Кто-то с извинениями говорил «Нет», кто-то в ответ на вопрос нарочито пристально смотрел на экран своего мобильного телефона, некоторые молча отворачивались.

Зато координатор работы инициативной группы за потенциального кандидата в президенты Александра Лукашенко по Октябрьскому району Могилева Людмила Старостина ответила на все вопросы.









— Сегодня наша инициативная группа собирает подписи за кандидата. Мы сегодня решили провести пикет. Для этого я обратилась в «Белую Русь», «БРСМ», и мы решили организовать в удобное для граждан время — с 17.00 до 19.00 — сбор подписей. Место тут проходное, удобное.

— Но ведь до окончания сбора подписей — 2 дня. Не поздновато ли вы организовали пикет?

— Вы знаете, нет. Мы собирали подписи и в организациях — в нерабочее время, конечно, — делали подомовой обход. То есть были разные формы работы. Какая именно — решал сам человек из инициативной группы: какая форма работы ему удобнее и когда — после работы, в выходной. Мы смотрели только, чтобы не было нарушений: чтобы у сборщика подписей были маска, перчатки, дезрастворы, удостоверение, документ, подтверждающий личность.









В инициативной группе Октябрьского района, говорит Людмила Старостина, разные люди: и молодежь, и более взрослые люди, и пожилые. Главным было их желание собирать подписи за претендента.

Что касается пикета, то его решили проводить, так как предположили, что, возможно, охватили не всех граждан — вдруг кто-то уезжал на дачу, был в самоизоляции. «И мы решили сделать пикет, чтобы он был доступен для всех. Чтобы любой желающий мог поставить свою подпись», — объяснила координатор.









Правда, мы что-то не заметили, чтобы прохожие занимали очередь. Скорее, они просто смотрели и проходили мимо.

По тому, как пройдет пикет, инициативная группа Лукашенко потом решит, нужно ли проводить их еще. Сколько подписей собрали в день пикета и вообще, будут считать 19 июня, когда будут отправлять документы в избирательную комиссию.

Напомним, пикеты по сбору подписей в поддержку претендента в кандидаты в президенты Александра Лукашенко уже были в Минске , Гродно прошел первый пикет за Лукашенко">Гродно, Бресте.

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