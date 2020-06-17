|
Какие новшества вводит Белгазпромбанк для клиентов и кто будет помогать управлять банком Ермаковой
Источник материала: Tut.by
В Белгазпромбанк, в котором провели обыск и топ-менеджеров которого
Надежда Ермакова собирает свою команду. Кто ей будет помогать?
С сайта Белгазпромбанка сегодня на странице с информацией о руководстве банка удалили данные о составе правления и список аффилированных лиц (тех, кто по своему статусу может влиять на управленческие решения в организации). Сейчас можно
По нашей информации, помогать Надежде Андреевне будет один из членов правления Нацбанка — Илона Ледницкая. Она с ноября 2012 года руководит Главным управлением регулирования банковских операций Нацбанка.
Илона Ледницкая родилась в Минске. Окончила Белорусский государственный экономический университет (в том числе магистратуру), прошла повышение квалификации в Минском государственном лингвистическом университете. Как сообщается
С июня 2014 года Илона Александровна
По рабочему телефону в Нацбанке Илоне Александровне сегодня дозвониться не удалось. В Белгазпромбанке нас также не смогли соединить с ней, так как в банке днем проходило совещание, но обещали передать ей наши вопросы. К слову, номер приемной Надежды Андреевна и Илоны Александровны сейчас такой же, какой был у заместителя председателя правления Александра Сотникова до событий с обысками в банке. Как нам пояснили, Александр Евгеньевич "находится на другом этаже". Ранее он
В приемной двух членов правления, которое было до обысков, — Татьяны Авраменко и Владимира Сажина — нам сообщили, что они на совещании и неизвестно, когда освободятся.
По нашей информации, в состав временной администрации, который сформирует Надежда Ермакова, могут войти два человека из предыдущего состава.
Банк вводит изменения для физлиц
С 30 июня Белгазпромбанк
«При этом перевод в иностранной валюте можно будет совершить только в пользу физического лица — нерезидента Республики Беларусь», — уточняют в банке. Речь идет про карты Mastercard и Visa и про переводы в валюте через интернет-банкинг или мобильное приложение. При этом уточняется, что совершить эти переводы можно «при предоставлении банком технической возможности». Это важное уточнение банка, потому что накануне было принято решение приостановить некоторые валютные операции, но позже от этой идеи отказались.
Еще одно новшество, которое введут с 30 июня, — можно будет бесплатно оформить в офисе банка платежную карточку Mastercard World в белорусских рублях. При условии, если одновременно подать заявление на перечисление пенсии или пособия на этот счет, плата. Сейчас за выпуск этой карты взимается плата в 45 рублей.
Третье новшество — банк до конца этого года продлил возможность получать cash-back в 2% при безналичных расчетах в магазинах в Беларуси и за границей карточками UnionPay Classic и UnionPay Platinum.
Какие услуги сейчас доступны в банке, а какие — нет
В отдельных отделениях и банкоматах Белгазпромбанка по-прежнему отмечается нехватка валюты. К примеру, сегодня днем при обращении в банкомате в головном офисе в Минске было в наличии только 50 долларов. Ранее в банке отмечали, что столкнулись «с небольшим ажиотажем клиентов, которые снимают денежные средства со своих счетов, с карт обналичивают».
Напомним, временная администрация Белгазпромбанка
Что произошло за минувшую ночь и почему временная администрация передумала вводить валютные ограничения, в банке не прокомментировали.
Тем временем сегодня для посетителей по-прежнему был недоступен депозитарий. В банке не смогли сообщить, когда он снова заработает.
Оставить заявку на возврат отзывных вкладов сегодня можно выло на 24 апреля. В банке по-прежнему выдают кредиты и открывают депозиты.
Напомним, что государство гарантирует полную сохранность и 100%-й возврат денежных средств физлиц, размещенных на счетах и во вкладах в белорусских банках. Белгазпромбанк делал взносы в резерв Агентства по гарантированному возмещению
Что вообще происходит вокруг банка
В головной офис Белгазпромбанка 11 июня
12 июня российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили
Бывший председатель правления Виктор Бабарико, участник президентской кампании, который 20 лет управлял этим банком и в мае покинул пост председателя правления,
15 июня Нацбанк
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Белгазпромбанк, в котором провели обыск и топ-менеджеров которого задержали, уже третий день работает временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)