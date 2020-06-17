Какие новшества вводит Белгазпромбанк для клиентов и кто будет помогать управлять банком Ермаковой

Источник материала: Tut.by

В Белгазпромбанк, в котором провели обыск и топ-менеджеров которого задержали , уже третий день работает временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой. Экс-глава Нацбанка сейчас формирует свою команду, которую представят, по нашей информации, в ближайшие дни. Помогать Надежде Ермаковой, по нашим данным, будет один из членов правления Нацбанка. Тем временем в отдельных отделениях и обменниках банка наблюдается нехватка валюты, а депозитарий все еще недоступен для клиентов. С 30 июня банк намерен ввести некоторые изменения для физлиц. Напомним, в Белгазпромбанке за минувшую ночь передумали вводить ограничения по валютным операциям. FINANCE.TUT.BY собрал актуальную информацию о работе банка.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Надежда Ермакова собирает свою команду. Кто ей будет помогать?

С сайта Белгазпромбанка сегодня на странице с информацией о руководстве банка удалили данные о составе правления и список аффилированных лиц (тех, кто по своему статусу может влиять на управленческие решения в организации). Сейчас можно посмотреть только состав совета директоров. По нашим данным, Надежда Ермакова, которая возглавляет временную администрацию банка, сейчас собирает свою команду и представит ее в ближайшие дни.

По нашей информации, помогать Надежде Андреевне будет один из членов правления Нацбанка — Илона Ледницкая. Она с ноября 2012 года руководит Главным управлением регулирования банковских операций Нацбанка.



Илона Ледницкая, фотография с сайта Нацбанка

Илона Ледницкая родилась в Минске. Окончила Белорусский государственный экономический университет (в том числе магистратуру), прошла повышение квалификации в Минском государственном лингвистическом университете. Как сообщается на сайте Нацбанка, Илона Ледницкая не замужем, воспитывает ребенка.

С июня 2014 года Илона Александровна входит в правление Нацбанка (тогда у нее еще была фамилия Дурасова). В 2019-м президент продлил срок ее полномочий. Илона Ледницкая в Нацбанке работает с 2004 года, до этого — в Белагропромбанке, а также государственным налоговым инспектором отдела по контролю за налогообложением государственных предприятий, СП, ИП.

По рабочему телефону в Нацбанке Илоне Александровне сегодня дозвониться не удалось. В Белгазпромбанке нас также не смогли соединить с ней, так как в банке днем проходило совещание, но обещали передать ей наши вопросы. К слову, номер приемной Надежды Андреевна и Илоны Александровны сейчас такой же, какой был у заместителя председателя правления Александра Сотникова до событий с обысками в банке. Как нам пояснили, Александр Евгеньевич "находится на другом этаже". Ранее он отказался от комментариев по нынешней ситуации.

В приемной двух членов правления, которое было до обысков, — Татьяны Авраменко и Владимира Сажина — нам сообщили, что они на совещании и неизвестно, когда освободятся.

По нашей информации, в состав временной администрации, который сформирует Надежда Ермакова, могут войти два человека из предыдущего состава.

Банк вводит изменения для физлиц

С 30 июня Белгазпромбанк вводит изменения в перечень вознаграждений за операции физических лиц. Банк устанавливает комиссию за переводы со своих карточек на карточки банков-нерезидентов. К примеру, при переводе долларов, сбор составит 1,5% от суммы, но не меньше 2 долларов.

«При этом перевод в иностранной валюте можно будет совершить только в пользу физического лица — нерезидента Республики Беларусь», — уточняют в банке. Речь идет про карты Mastercard и Visa и про переводы в валюте через интернет-банкинг или мобильное приложение. При этом уточняется, что совершить эти переводы можно «при предоставлении банком технической возможности». Это важное уточнение банка, потому что накануне было принято решение приостановить некоторые валютные операции, но позже от этой идеи отказались.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Еще одно новшество, которое введут с 30 июня, — можно будет бесплатно оформить в офисе банка платежную карточку Mastercard World в белорусских рублях. При условии, если одновременно подать заявление на перечисление пенсии или пособия на этот счет, плата. Сейчас за выпуск этой карты взимается плата в 45 рублей.

Третье новшество — банк до конца этого года продлил возможность получать cash-back в 2% при безналичных расчетах в магазинах в Беларуси и за границей карточками UnionPay Classic и UnionPay Platinum.

Какие услуги сейчас доступны в банке, а какие — нет

В отдельных отделениях и банкоматах Белгазпромбанка по-прежнему отмечается нехватка валюты. К примеру, сегодня днем при обращении в банкомате в головном офисе в Минске было в наличии только 50 долларов. Ранее в банке отмечали, что столкнулись «с небольшим ажиотажем клиентов, которые снимают денежные средства со своих счетов, с карт обналичивают».

Напомним, временная администрация Белгазпромбанка вводила с 23.00 16 июня приостановку некоторых валютных операций. Утром 17 июня банк сообщил , что с 08.30 возобновляет в полном объеме операции. Среди ограничений были в том числе запрет на снятие наличной иностранной валюты на территории Беларуси с использованием банковской платежной карточки Белгазпромбанка, а также запрет на внесение наличных белорусских рублей на текущий счет в иностранной валюте с помощью карточки.

Что произошло за минувшую ночь и почему временная администрация передумала вводить валютные ограничения, в банке не прокомментировали.

Тем временем сегодня для посетителей по-прежнему был недоступен депозитарий. В банке не смогли сообщить, когда он снова заработает.

Оставить заявку на возврат отзывных вкладов сегодня можно выло на 24 апреля. В банке по-прежнему выдают кредиты и открывают депозиты.

Напомним, что государство гарантирует полную сохранность и 100%-й возврат денежных средств физлиц, размещенных на счетах и во вкладах в белорусских банках. Белгазпромбанк делал взносы в резерв Агентства по гарантированному возмещению

банковских вкладов (депозитов) физических лиц, через который в случае чего и производится возврат денег физлиц, которые были в банках. Судя по финансовой отчетности банка, на конец 2019 года, как и годом ранее, за ним числилась некоторая задолженность по взносам в резерв агентства. Однако уточнить, чем вызвана задолженность и не носит ли она технический характер, нам не удалось.

По данным Нацбанка, на начало этого года основная часть банковских вкладов (депозитов) физлиц размещалась в банках, которые относятся к I группе значимости системно значимых. Это Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Приорбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк. «Доля указанных банков на

рынке депозитов физических лиц на 1 января 2020 года составила 85,6% (20,6 млрд рублей)», — уточняет регулятор. Какое число вкладчиков конкретно в Белгазпромбанке, не сообщается.

Что вообще происходит вокруг банка

В головной офис Белгазпромбанка 11 июня пришли представители Департамента финансовых расследований Госконтроля. 12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

12 июня российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление , в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке.

Бывший председатель правления Виктор Бабарико, участник президентской кампании, который 20 лет управлял этим банком и в мае покинул пост председателя правления, заявил в интервью РБК, что обыски и задержания в Белгазпромбанке — рейдерский захват со стороны белорусского государства, а «вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня».

15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке, к которому возникли вопросы у КГК, временную администрацию, ее возглавила Надежда Ермакова.