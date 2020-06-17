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«Минск Мир»: и вновь новоселье!
Источник материала: ОНТМинск Мир»: и вновь новоселье!" class="one-news__figure-img">
На полгода раньше срока получают ключи от своих квартир жители первых пяти секций дома «Эмирэйтс Волна» многофункционального жилого комплекса «Минск Мир». Этот проект уже признан самым масштабным в Европе. Квартал, где расположен дом, практически завершён. И здесь всё: новые стандарты жизни, доступные семьям со стабильным доходом.
Дом уникальный. В Минске таких больше нет. Нет и во всей стране. «Эмиратс Волна» – доминанта квартала в комплексе, который становится городом будущего.
В продаже остались квартиры только в двух секциях. Всё остальное продано. В грандиозной «Волне» квартиру купила семья Екатерины Барановской и уже готовится получать ключи.
«Эмиратс Волна» украшает основной въезд в многофункциональный комплекс «Минск Мир» вдоль главного проспекта.
Первые пять секций дома сданы досрочно на полгода.
Посмотрите на дом «Эмиратс Волна», на почти завершённый квартал «Эмиратс Люкс». Это новые стандарты жилищного строительства. В комплексе «Минск Мир» квартиры можно купить в домах десяти кварталов. Здесь покупают не квадратные метры, а стиль жизни. Совсем скоро здесь будет и метро. Рядом будет новый городской парк. Деловым центром комплекса станет Международный финансовый центр. Ведутся работы по его возведению.
Все квартиры в комплексе свободной планировки в каркасно-блочных домах. Здесь предусмотрены также многочисленные коммерческие помещения и общественные объекты. Выбор квартир огромный. Цены привлекательные. В том числе и в кредит. В первый год ставка менее 4%, во второй и третий – 9%, далее – менее 14%. На срок до 20 лет. Удобный вариант и у тех, кто выбрал рассрочку от застройщика. Первый взнос – от 30%, а дальше равными платежами на срок 10 лет. При этому вы платите за свою квартиру фактически цену аренды.
Вкладываете в собственную недвижимость! Сейчас еще и время скидок. В квартале «Северная Америка» минус 10%. Но только до конца июня. А если покупать квартиру через сайт застройщика – экономия 4 тысячи рублей дополнительно. Время выбирать свою квартиру. И время ее покупать. Именно сейчас. Пока квартиру мечты не забронировали другие.
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На полгода раньше срока получают ключи от своих квартир жители первых пяти секций дома «Эмирэйтс Волна» многофункционального жилого комплекса «Минск Мир». Этот...
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