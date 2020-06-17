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«Минск Мир»: и вновь новоселье!

17.06.2020 22:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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На полгода раньше срока получают ключи от своих квартир жители первых пяти секций дома «Эмирэйтс Волна» многофункционального жилого комплекса «Минск Мир». Этот проект уже признан самым масштабным в Европе. Квартал, где расположен дом, практически завершён. И здесь всё: новые стандарты жизни, доступные семьям со стабильным доходом.

Дом уникальный. В Минске таких больше нет. Нет и во всей стране. «Эмиратс Волна» – доминанта квартала в комплексе, который становится городом будущего.

В продаже остались квартиры только в двух секциях. Всё остальное продано. В грандиозной «Волне» квартиру купила семья Екатерины Барановской и уже готовится получать ключи.

Екатерина Барановская: «У меня маленький ребенок, поэтому я счастлива, что здесь просто замечательные детские площадки. Если сравнивать с любыми, наверное, кварталами, эта самая современная»

«Эмиратс Волна» украшает основной въезд в многофункциональный комплекс «Минск Мир» вдоль главного проспекта.

Екатерина Барановская: «Оптимальное расположение, суперсовременный мегаполис в городе. И цена квадратного метра нас очень устроила».

Первые пять секций дома сданы досрочно на полгода.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Это последний дом квартала, который будет завершен уже этой осенью. Здесь создана вся инфраструктура. Построен торговой центр, рядом детский сад и паркинг. Есть спортивные и детские площадки. Множество коммерческих помещений. В соседнем квартале Чемпионов будет школа».

Посмотрите на дом «Эмиратс Волна», на почти завершённый квартал «Эмиратс Люкс». Это новые стандарты жилищного строительства. В комплексе «Минск Мир» квартиры можно купить в домах десяти кварталов. Здесь покупают не квадратные метры, а стиль жизни. Совсем скоро здесь будет и метро. Рядом будет новый городской парк. Деловым центром комплекса станет Международный финансовый центр. Ведутся работы по его возведению.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Только в этом году мы инвестируем в строительство комплекса и финансовые инструменты для покупки квартир 300 миллионов евро. Мы читаем, каждая белорусская семья должна иметь возможность приобрести собственную квартиру».

Все квартиры в комплексе свободной планировки в каркасно-блочных домах. Здесь предусмотрены также многочисленные коммерческие помещения и общественные объекты. Выбор квартир огромный. Цены привлекательные. В том числе и в кредит. В первый год ставка менее 4%, во второй и третий – 9%, далее – менее 14%. На срок до 20 лет. Удобный вариант и у тех, кто выбрал рассрочку от застройщика. Первый взнос – от 30%, а дальше равными платежами на срок 10 лет. При этому вы платите за свою квартиру фактически цену аренды.

Вкладываете в собственную недвижимость! Сейчас еще и время скидок. В квартале «Северная Америка» минус 10%. Но только до конца июня. А если покупать квартиру через сайт застройщика – экономия 4 тысячи рублей дополнительно. Время выбирать свою квартиру. И время ее покупать. Именно сейчас. Пока квартиру мечты не забронировали другие.

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Теги: Минск
 
 
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На полгода раньше срока получают ключи от своих квартир жители первых пяти секций дома «Эмирэйтс Волна» многофункционального жилого комплекса «Минск Мир». Этот...
 
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