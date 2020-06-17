Посвященная единству советского народа-победителя выставка открылась в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выставка, посвященная 75-летию окончания Великой Отечественной войны, открылась в Минске, передает телеканал «МИР 24».

«Наш общий долг и долг каждого из нас – сохранить и приумножить память о том боевом братстве, о том совместном труде, которые представители разных народов некогда большой страны проявили в эти годы», – отметил постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

«В одиночку ничего сделать нельзя. Есть вещи, которые вас объединяли. Против зла нужно выступать всегда единым фронтом. Только это может принести победу», – сказала первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Наталья Карчевская.

Экспозиция рассказывает о вкладе всех стран Содружества в Великую Победу. 16 стендов посвящены знаковым операциям – «Багратион» и Берлинской. А также битвам на Курской дуге, за Москву и Сталинград. На выставке представлены картины художников СНГ на военную тему.