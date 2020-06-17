|
Посвященная единству советского народа-победителя выставка открылась в Минске
17.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выставка, посвященная 75-летию окончания Великой Отечественной войны, открылась в Минске, передает телеканал «МИР 24».
«В одиночку ничего сделать нельзя. Есть вещи, которые вас объединяли. Против зла нужно выступать всегда единым фронтом. Только это может принести победу», – сказала первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Наталья Карчевская.
Экспозиция рассказывает о вкладе всех стран Содружества в Великую Победу. 16 стендов посвящены знаковым операциям – «Багратион» и Берлинской. А также битвам на Курской дуге, за Москву и Сталинград. На выставке представлены картины художников СНГ на военную тему.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспозиция рассказывает о вкладе всех стран Содружества в Великую Победу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)