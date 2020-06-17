АПЛ вернулась! «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал»

Источник материала: Tut.by

Возобновление английской премьер-лиги после трехмесячной паузы ознаменовалось уверенной победой «Манчестер Сити» над «Арсеналом» — 3:0.



Фото: Reuters

Как и все топ-чемпионаты, АПЛ проводит матчи без зрителей. По примеру испанской лиги, в английском чемпионате был добавлен интершум, но виртуальные трибуны решено было не задействовать.

Зато на за воротами было расположено табло, на которое в прямом эфире выводились болельщики «Сити», смотрящие матч дома. Трибуны же были украшены баннерами со спонсорами хозяев и плакатами в поддержку британских врачей. Логотип Британской системы здравоохранения также был добавлен на формы команд.



Фото: Reuters

Вместо фамилий на спинах игроков появилась надпись «Black Lives Matters» в поддержку протестов в защиту прав темнокожего населения. Перед матчем все игроки и судьи встали на колено.

Что касается самой игры, то она прошла с огромным преимуществом «Манчестер Сити». Ключевой же стал выход на замену Давида Луиза. Бразильский защитник «Арсенала» сначала допустил ошибку, после которой забил Стерлинг, а затем заработал красную карточку, сфолив в собственной штрафной. Пенальти реализовал Де Брюйне.

Последний же гол в добавленное время забил Фоден.

Увы, не обошлось и без травм. «Арсенал» по этой причине еще в начале матча лишился Джаки и Мари, а самое серьезное повреждение получил Эрик Гарсия, которого в самом конце игры в нокаут отправил одноклубник по «Манчестер Сити» Эдерсон. Помощь испанскому защитнику оказывали в течение восьми минут.



Фото: Reuters

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Эрик Гарсия, Лапорт (Фернандиньо, 70), Менди, Сильва (Бернарду Силва, 65), Гюндоган, де Брюйне (Родри Эрнандес, 70), Марез (Фоден, 65), Габриэл Жезус (Агуэро, 80), Стерлинг.

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Мари (Давид Луиз, 24), Тирни, Уиллок (Нелсон, 67), Гендузи (Мэйтленд-Найлз, 67), Джака (Себальос, 8), Сака, Обамеянг, Нкетиа (Ляказетт, 67).

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.