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Сын Ефремова впервые высказался о ДТП с участием отца

17.06.2020 22:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сын Ефремова впервые высказался о ДТП с участием отца

Сын актера Михаила Ефремова Никита нарушил молчание по поводу смертельного ДТП, которое устроил его отец.

На своей странице в Instagram Никита выразил соболезнования семье погибшего водителя Сергея Захарова. Он назвал произошедшее трагедией и поддержал тех, кого она затронула, пожелав мужества и сил.

«Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», – добавил сын Ефремова.

Напомним, что авария произошла по вине Михаила Ефремова вечером 8 июня в Москве на Садовом кольце.

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Сын актера Михаила Ефремова Никита нарушил молчание по поводу смертельного ДТП, которое устроил его отец. На своей странице в Instagram Никита выразил соболезнования...
 
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