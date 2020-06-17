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Сын Ефремова впервые высказался о ДТП с участием отца
Источник материала: ОНТ
Сын актера Михаила Ефремова Никита нарушил молчание по поводу смертельного ДТП, которое устроил его отец.
На своей странице в Instagram Никита выразил соболезнования семье погибшего водителя Сергея Захарова. Он назвал произошедшее трагедией и поддержал тех, кого она затронула, пожелав мужества и сил.
«Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», – добавил сын Ефремова.
Напомним, что авария произошла по вине Михаила Ефремова вечером 8 июня в Москве на Садовом кольце.
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Сын актера Михаила Ефремова Никита нарушил молчание по поводу смертельного ДТП, которое устроил его отец. На своей странице в Instagram Никита выразил соболезнования...
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