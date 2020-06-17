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В каких городах можно расплатиться с помощью системы «Оплати»?

17.06.2020 22:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лида лидирует в Беларуси по продаже электронных проездных билетов в городском общественном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сервис «Оплати транспорт» в этом райцентре работает почти два месяца, а впервые его внедрили в Борисове в начале февраля.

Сейчас по всей стране ежедневно продается более 10 тысяч смарт-талончиков. С помощью мобильного приложения «Оплати» можно рассчитаться за проезд во всех областных центрах страны, а также в Бобруйске, Борисове, Барановичах, Пинске, Лиде, Орше, Кобрине, Новополоцке. В ближайшее время этот список пополнят Молодечно, Слуцк, Жодино и Солигорск. А в Минске по системе «Оплати» можно рассчитаться в маршрутках.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Лида лидирует в Беларуси по продаже электронных проездных билетов в городском общественном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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