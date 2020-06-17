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Розничный товарооборот в Беларуси с начала года вырос на 3%

17.06.2020 22:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Розничный товарооборот в 2020 году уже прибавляет 3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все вместе за пять месяцев мы потратили почти 21 миллиард рублей. В среднем на душу населения получается ежедневно 14 рублей и 50 копеек. Год назад эта цифра была ровно на рубль меньше.

Традиционно большая часть – 91,5 % – пришлась на различные организации торговли. В торговых центрах, магазинах и на рынках оставлено 19 миллиардов, здесь плюс более 4 %. А вот общепит в силу сложившихся неблагоприятных обстоятельств потерял без малого 18 %. Общая выручка кафе, ресторанов и столовых не дотянула даже до миллиарда рублей.

Больше новостей экономики за 17 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Розничный товарооборот в 2020 году уже прибавляет 3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все вместе за пять месяцев мы потратили почти 21...
 
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