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«Это общая Победа, одна на всех». В музее Великой Отечественной войны открылась выставка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сохранить память о прошлом. В музее истории Великой Отечественной Войны состоялась торжественная церемония открытия выставки «Наша общая Победа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспозиция организована по инициативе полномочных представителей государств СНГ. Вклад этих стран в победу сегодня неоспорим. На 16 стендах – герои сражений за Москву и Сталинград, на Курской дуге, участники белорусской наступательной операции «Багратион» и Берлинской операции.
Кроме того, здесь представлены экспонаты, рассказывающие о партизанском движении, жизни советского тыла, развитии печати в военное время.
Наталья Карчевская, первый заместитель министра культуры Беларуси:
Андрей Грозов, постоянный представитель Российской Федерации при уставных органах Содружества независимых государств:
«Наша общая Победа» – это посыл живущим сегодня, уверены организаторы. Чтобы помнить о подвиге каждого солдата, каждого труженика тыла.
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Новости Беларуси. Сохранить память о прошлом. В музее истории Великой Отечественной Войны состоялась торжественная церемония открытия выставки «Наша общая...
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