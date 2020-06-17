ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Арендное жилье: почему это выгодно? Рубрика «Будет дополнено»

17.06.2020 22:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Арендное жилье: почему это выгодно? Рубрика «Будет дополнено»

Чтобы квартирный вопрос никого не испортил. Снять трешку в Минске за 300 рублей. Для арендных квартир – вполне. 


Сразу конкретный пример – Минск. Арендные квартиры (их всего 11 тысяч): самая дешевая – однушка – стоит в месяц меньше ста рублей. Две комнаты – 200. Ну и три – соответственно. Причем когда мы говорим об арендном жилье – это жилье в хороших домах. Не где-то там, на периферии, не неприглядное, все хорошо. Но получить его, конечно, не так-то просто. В администрациях районов говорят, что сейчас лучше всего это получается у молодых специалистов. Они успевают быстро собрать нужные справки и ходатайства с работы и въехать. Но. Только в Минске условный конкурс на такую квартиру – больше ста претендентов за раз. Чувствительно.

Молодые специалисты как раз входят в список первоочередных на такое жильё. Теперь если он/она ещё и работают учителем, педагогом, тренером – в общем, в соцсфере – время между подачей заявления и празднованием новоселья существенно сократится, как собственно и сумма, которую придется платить. Это прописано в постановлении правительства, которое одобрил Президент.

В вопросах арендного жилья Беларусь ориентируется на немецкий опыт. Например, в Берлине, 80% населения живут в арендных квартирах. Там есть два варианта: квадратные метры могут принадлежать государству и частникам. Но с частниками – это не как у нас: от бабушки осталось – вот и сдаю. Люди могут владеть целыми кварталами. И если вы такое жилье снимаете, то с условной тетей Машей вы не общаетесь – есть управляющая компания. И, кроме того, тетя Маша по закону не может поднимать вам ценник, как ей захочется. Есть лимит. Но еще круче считается снять арендное жилье у государства – там вообще гарантии железные.

И цены на 30% ниже. И многие немцы живут в таких квартирах до старости – это нормальная практика. Такая же история в Испании. Казалось бы, побережье. Есть кредиты на 20 лет под 1% – покупай и вперед. Но многие испанцы до сорока даже не стремятся этого делать.   

Ответы очень простые: «Не знаю, где буду работать, а соответственно и жить», от «логистики детей» многое зависит – есть места в саду поблизости, нет их. Но вообще это все и белорусские реалии. Не надо бояться снимать жилье. Страшно – переезжать. Это работа. Но поверьте, есть ситуации, когда можно даже сдать свою квартиру и переехать в эквивалентную, но с хорошим садом «под домом» и сэкономить на няне. Поэтому в Беларуси переход к аренде – это нормальная практика, ориентированная на мобильность специалистов. В следующем году в стране должны построить 135 тысяч квадратных метров такого жилья. Это приблизительно 2700 квартир. Немного. И спрос такой, что предложение (даже в три-четыре раза выше) его бы не удовлетворило, поэтому в правительстве думают, как к таким проектам привлекать коммерческий ресурс. То есть строить не только за госсчет.

И тут, конечно, сильно нужно регионам. Что касается денег – вообще все прекрасно: двухкомнатная обустроенная арендная квартира в Бресте стоит 23 рубля в месяц. Но таких вариантов нужно больше, больше и больше.

В Витебске и области, например, в этом году построят еще пять жилых домов: в Орше, Докшицах, Сенно, Толочине, Новолукомле. Причем скорее всего в этом строительстве на девять миллионов долларов поучаствуют китайские партнеры. В общем, в арендном жилье есть только одна сложность – надо больше.

А все остальное – уже обкатанная в мире практика. Где ничего менять точно не надо.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы квартирный вопрос никого не испортил. Снять трешку в Минске за 300 рублей. Для арендных квартир – вполне.  Сразу конкретный пример – Минск. Арендные квартиры...
 
Новости дня
Новости разные
 
Старшыня Бабруйскага райсавета дэпутатаў выпала з акна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика