Арендное жилье: почему это выгодно? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Чтобы квартирный вопрос никого не испортил. Снять трешку в Минске за 300 рублей. Для арендных квартир – вполне.





Сразу конкретный пример – Минск. Арендные квартиры (их всего 11 тысяч): самая дешевая – однушка – стоит в месяц меньше ста рублей. Две комнаты – 200. Ну и три – соответственно. Причем когда мы говорим об арендном жилье – это жилье в хороших домах. Не где-то там, на периферии, не неприглядное, все хорошо. Но получить его, конечно, не так-то просто. В администрациях районов говорят, что сейчас лучше всего это получается у молодых специалистов. Они успевают быстро собрать нужные справки и ходатайства с работы и въехать. Но. Только в Минске условный конкурс на такую квартиру – больше ста претендентов за раз. Чувствительно.

Молодые специалисты как раз входят в список первоочередных на такое жильё. Теперь если он/она ещё и работают учителем, педагогом, тренером – в общем, в соцсфере – время между подачей заявления и празднованием новоселья существенно сократится, как собственно и сумма, которую придется платить. Это прописано в постановлении правительства, которое одобрил Президент.

В вопросах арендного жилья Беларусь ориентируется на немецкий опыт. Например, в Берлине, 80% населения живут в арендных квартирах. Там есть два варианта: квадратные метры могут принадлежать государству и частникам. Но с частниками – это не как у нас: от бабушки осталось – вот и сдаю. Люди могут владеть целыми кварталами. И если вы такое жилье снимаете, то с условной тетей Машей вы не общаетесь – есть управляющая компания. И, кроме того, тетя Маша по закону не может поднимать вам ценник, как ей захочется. Есть лимит. Но еще круче считается снять арендное жилье у государства – там вообще гарантии железные.

И цены на 30% ниже. И многие немцы живут в таких квартирах до старости – это нормальная практика. Такая же история в Испании. Казалось бы, побережье. Есть кредиты на 20 лет под 1% – покупай и вперед. Но многие испанцы до сорока даже не стремятся этого делать.

Ответы очень простые: «Не знаю, где буду работать, а соответственно и жить», от «логистики детей» многое зависит – есть места в саду поблизости, нет их. Но вообще это все и белорусские реалии. Не надо бояться снимать жилье. Страшно – переезжать. Это работа. Но поверьте, есть ситуации, когда можно даже сдать свою квартиру и переехать в эквивалентную, но с хорошим садом «под домом» и сэкономить на няне. Поэтому в Беларуси переход к аренде – это нормальная практика, ориентированная на мобильность специалистов. В следующем году в стране должны построить 135 тысяч квадратных метров такого жилья. Это приблизительно 2700 квартир. Немного. И спрос такой, что предложение (даже в три-четыре раза выше) его бы не удовлетворило, поэтому в правительстве думают, как к таким проектам привлекать коммерческий ресурс. То есть строить не только за госсчет.

И тут, конечно, сильно нужно регионам. Что касается денег – вообще все прекрасно: двухкомнатная обустроенная арендная квартира в Бресте стоит 23 рубля в месяц. Но таких вариантов нужно больше, больше и больше.

В Витебске и области, например, в этом году построят еще пять жилых домов: в Орше, Докшицах, Сенно, Толочине, Новолукомле. Причем скорее всего в этом строительстве на девять миллионов долларов поучаствуют китайские партнеры. В общем, в арендном жилье есть только одна сложность – надо больше.

А все остальное – уже обкатанная в мире практика. Где ничего менять точно не надо.

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