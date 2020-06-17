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Сезон футбольной Лиги Чемпионов доиграют в формате «финала восьми»

17.06.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. 17 июня стало известно, что этот сезон футбольной Лиги Чемпионов будет доигран в формате «финала восьми», в котором примут участие команды-победители 1/8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому времени первый раунд плей-офф прошли четыре клуба: французский «Пари Сен-Жермен», итальянская «Атланта», мадридский «Атлетико» и немецкий «Лейпциг». В четырех оставшихся противостояниях победители пока не определены, все станет известно по итогам ответных игр, которые запланированы на 7 и 8 августа.

Сезон футбольной Лиги Чемпионов доиграют в формате «финала восьми»

Четвертьфиналы пройдут с 12 по 15 августа. Жеребьевка 1/4 состоится 9 июля, а финал запланирован на 23 число. Матчи «финала восьми» будут сыграны в Лиссабоне. Финал, который должен был пройти в Стамбуле, перенесен на 2021 год.

В игру продолжают возвращаться и другие чемпионаты. На 16 июня намечены два матча 28-го тура АПЛ. «Манчестер Сити» против «Арсенала», а «Астон Вилла» сыграет против «Шеффилда».

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Новости мира. 17 июня стало известно, что этот сезон футбольной Лиги Чемпионов будет доигран в формате «финала восьми», в котором примут участие команды-победители...
 
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