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Лидский ешибот (лидская иешива)

18.06.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Лидский ешибот (лидская иешива)

           Лида, при всей своей «понтовости», до сих пор  не имеет высшего учебного заведения. Вузы имеются в Барановичах, Пинске,  Полоцке, Мозыре, а в Лиде нет, и не предвидится. А ведь было время, когда в Лиде было высшее учебное заведение, которое было знаменито по всей Восточной Европе. Называлось это учебное заведение Ешибот. Учились в нем в лучшие годы до 300 студентов. И было это во времена, когда Лида была еврейским городом.

Пояснения: Ешибот — еврейское религиозное высшее учебное заведение, где изучают Талмуд и другие традиционные иудейские дисциплины, готовят раввинов, теологов, учителей, судей. Это то же самое, что иешива, йешива, ешива, в множественном числе иешивот, в русской традиции ешибот. Переводится с иврита как  заседание, сидение. Талмуд — свод законов  и правил иудаизма, основанных на толковании Библии, регламентирующих религиозные, правовые отношения и быт верующих евреев.

Иешивы  Северо-Западного края  были основными центрами иудейской теологической мысли, здесь воспитывалась  духовная и интеллектуальная  элита  еврейского народа. Воложинская, Лидская, Мирская, Пинская, Радунская, Слуцкая иешивы имели  общееврейское значение,  в них учились сотни наиболее способных и трудолюбивых учеников  со всех концов Российской империи и из-за границы, они снабжали раввинами не только русские, но и западно-европейские общины. В истории иудаизма эти иешивы остались под одним общим названием  «литовских». Именно из них вышли талмудисты, давшие начало целым направлениям в современном иудаизме. Возникали иешивы  обыкновенно в маленьких местечках под руководством выдающегося талмудиста. Он брал на себя руководство, обучение и содержание учеников.  Иешивы и их лидеры пользовались огромным авторитетом среди еврейского населения. Их  финансово поддерживали  еврейские общины и отдельные успешные евреи. Суммы пожертвований зависели  от авторитета руководителя и популярности его иешивы.

Лидский ешибот (лидская иешива)

Лидский ешибот в барочном стиле постройки 18 (?) столетия. Сгорел при пожаре 1891 г.

 
 
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           Лида, при всей своей «понтовости», до сих пор  не имеет высшего учебного заведения. Вузы имеются в Барановичах, Пинске,  Полоцке, Мозыре, а в Лиде нет, и не...
 
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