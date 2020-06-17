Лидский ешибот (лидская иешива)

Источник материала: Lida.Info





Лида, при всей своей «понтовости», до сих пор не имеет высшего учебного заведения. Вузы имеются в Барановичах, Пинске, Полоцке, Мозыре, а в Лиде нет, и не предвидится. А ведь было время, когда в Лиде было высшее учебное заведение, которое было знаменито по всей Восточной Европе. Называлось это учебное заведение Ешибот. Учились в нем в лучшие годы до 300 студентов. И было это во времена, когда Лида была еврейским городом.

Пояснения: Ешибот — еврейское религиозное высшее учебное заведение, где изучают Талмуд и другие традиционные иудейские дисциплины, готовят раввинов, теологов, учителей, судей. Это то же самое, что иешива, йешива, ешива, в множественном числе иешивот, в русской традиции ешибот. Переводится с иврита как заседание, сидение. Талмуд — свод законов и правил иудаизма, основанных на толковании Библии, регламентирующих религиозные, правовые отношения и быт верующих евреев.

Иешивы Северо-Западного края были основными центрами иудейской теологической мысли, здесь воспитывалась духовная и интеллектуальная элита еврейского народа. Воложинская, Лидская, Мирская, Пинская, Радунская, Слуцкая иешивы имели общееврейское значение, в них учились сотни наиболее способных и трудолюбивых учеников со всех концов Российской империи и из-за границы, они снабжали раввинами не только русские, но и западно-европейские общины. В истории иудаизма эти иешивы остались под одним общим названием «литовских». Именно из них вышли талмудисты, давшие начало целым направлениям в современном иудаизме. Возникали иешивы обыкновенно в маленьких местечках под руководством выдающегося талмудиста. Он брал на себя руководство, обучение и содержание учеников. Иешивы и их лидеры пользовались огромным авторитетом среди еврейского населения. Их финансово поддерживали еврейские общины и отдельные успешные евреи. Суммы пожертвований зависели от авторитета руководителя и популярности его иешивы.