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На втором энергоблоке БелАЭС начат этап пролива систем на открытый реактор

18.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На втором энергоблоке БелАЭС начат этап пролива систем на открытый реактор
На втором энергоблоке БелАЭС специалисты начали пролив активных и пассивных систем безопасности на открытый реактор, сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

Это одна из важнейших, строго регламентированных технологических операций, во время которой для очистки от механических примесей химически обессоленной водой промывается смонтированное оборудование и трубопроводы систем безопасности и систем нормальной эксплуатации, связанные с первым контуром реакторной установки, а также проверяется работоспособность задействованных в этом процессе насосных агрегатов технологических систем безопасности и систем нормальной эксплуатации.

«Начало этапа послемонтажных очисток оборудования и трубопроводов пассивных и активных систем безопасности с проливом на открытый реактор — это старт подготовки к гидравлическим испытаниям и циркуляционной промывке первого контура реакторной установки второго энергоблока, — подчеркнул вице-президент АО ИК «АСЭ», директор проекта по сооружению БелАЭС Виталий Полянин. — Сам факт начала этого процесса означает, что в реакторном отделении степень готовности технологических систем позволяет разворачивать полномасштабные пусконаладочные работы».

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго — в 2021-м.

#БелАЭС
БелТА

 
 
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На втором энергоблоке БелАЭС специалисты начали пролив активных и пассивных систем безопасности на открытый реактор, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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