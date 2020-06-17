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Витебск. Ночью в разных концах города обокрали два автомобиля BMW (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТВитебск. Ночью в разных концах города обокрали два автомобиля BMW (ВИДЕО)" class="one-news__figure-img">
КРАСОТА ТРЕБУЕТ. Витебск. Ночью в разных концах города обокрали два автомобиля BMW. Оказалось, что пропажа фирменного значка, спойлера и решётки радиатора одних рук дело.
Видео кражи смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
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КРАСОТА ТРЕБУЕТ. Витебск. Ночью в разных концах города обокрали два автомобиля BMW. Оказалось, что пропажа фирменного значка, спойлера и решётки радиатора одних рук...
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