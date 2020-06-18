Репортаж прямо из Дворца: в Лунинецком районе созрела клубника

Источник материала: Виртуальный Брест

В Лунинецком районе открыли клубничный сезон с опозданием на две, а то и три недели: свои коррективы в сроки созревания ягоды внесла холодная весна. На оптовый рынок в агрогородок Дворец - неофициальную клубничную столицу Брестской области - вереницей потянулись скупщики со всей республики. Держит ситуацию на контроле и Белкоопсоюз, представители которого постоянно находятся в наиболее ресурсных зонах плодоовощной продукции. Корреспонденты БЕЛТА понаблюдали за торгом между продавцами и покупателями, а также оценили на вкус красну ягоду.





По сути, массово вызревать ягода во Дворце начала только сейчас. До этого несколько дней цена на раннюю клубнику оставалась практически на одном уровне и доходила до Br6 за кг в зависимости от размера, сорта и качества. Сегодня за товарную ягоду скупщики дают Br3-4, за мелкую - Br1. "Цена прекрасная. У нас, правда, и ягода хорошая. Первую мы вообще по Br7 умудрились продать", - не скрывает радости Лариса из соседней деревни Вичин.













Выращиванием клубники ее семья занимается много лет. Сейчас культурой на приусадебном участке занято не меньше 30 соток. "Садили всегда много, потому что это хорошее подспорье. Мы, например, за клубнику дом строили. Ждали этот сезон - и на промпереработку сдавали, и на бетонке стояли с ведрами. Сейчас, конечно, стало полегче: и закупщики приезжают, и тракторами землю обрабатываем. Несколько лет назад провели у себя капельный полив. Если бы пришлось руками все делать, уже столько бы не садили. Труд нелегкий, но все окупается. Раньше молодежь не очень хотела этим заниматься. А сейчас практически все хутора раскупили, в аренду землю берут. То есть все стараются, работают", - рассказывает сельчанка.













Действительно, грядки, а то и целые плантации садовой земляники здесь можно увидеть повсеместно. В целом на территории Дворецкого сельского совета у населения этой ягодой занято около 300 га. Потому и озаботились местные власти созданием нормальных условий для ее продажи. "Вопрос начали прорабатывать с 2011-2012 годов. Потому что на трассе невозможно было проехать: очереди из машин стояли километровые, - рассказывает председатель сельсовета Александр Видникевич. - Совместно с райисполкомом искали инвестора, подготовили площадку, выставили на аукцион. Ее приобрел предприниматель из Лунинца. Для тех, кто торгует в розницу, сделали торговый прилавок с навесом, чтобы люди не с земли продавали свою продукцию, а цивилизованно".

















У пенсионерки Веры Демьяновны первая клубника только созревает. Говорит, ягода немного подмерзла в этом году. "Мы с дедом много уже не высаживаем - так, для еды соток 7-10. Если будет урожай, бог даст, конечно, и на рынок повезем. За клубничные деньги сахара куплю, да муки, да масла подсолнечного, макарон, чтоб зимой поддержка была к моей пенсии, - делится сельчанка. - Думают, мы на клубнике сильно наживаемся. Мы на ней пашем, как ишаки. Я вот четыре раза свою полола".









Труд заготовителей тоже легким не назовешь. Их задача - купить по приемлемой цене хорошую ягоду и довезти в пункт назначения, чтобы она не потеряла товарного вида за время пути. "Важно, когда выбрана ягода, какой сорт, - отмечает предприниматель Нина из Витебска. - Приносят иногда вперемешку - мелкую и крупную, утреннюю и ту, что вечером собирали. Пока довезешь, можно компот делать".













Заготовитель Могилевского райпо Жанна Гузова приехала с помощником во Дворец накануне. "Дождь был ужасный. Простояли два с половиной часа, ни одного человека не было. Утром снова на рынок приехали. К середине дня закупили около 450 кг. Хотим еще взять примерно 200 кг. Планируем сегодня уехать. Машина наша оборудована холодильной установкой, так что, надеюсь, ягоду довезем. Будем реализовывать по своей торговой сети, на рынке", - рассказала она.









На Дворецком оптовом рынке представлена вся география потребкооперации: работают заготовители из Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской, Витебской областей. Количество машин, а также тары для мелкой и перезревшей ягоды, которая пойдет на промпереработку, Белкоопсоюз постоянно регулирует. "Заработал республиканский штаб потребительской кооперации с постоянным присутствием ответственных работников на территории ресурсных районов. Это не только Лунинецкий, но и Столинский, Ивановский, Дрогичинский район. Мы постоянно отслеживаем, мониторим ситуацию, чтобы ягода не пропала, а была максимально использована. Что касается массовой закупки, пока клубники недостаточно: спрос на нее значительно превышает предложение. Машинам приходится простаивать по полтора дня, чтобы затариться в количестве полтонны даже", - отметила начальник управления заготовок Белкоопсоюза Оксана Скиндер.









В этом году кооператоры планируют закупить у населения не менее 1,3 тыс. т земляники садовой, большую часть - в Брестской области. В Белкоопсоюзе отмечают устойчивое увеличение продаж товарной ягоды в свежем виде: ежегодный рост составляет 20-30%. А за последние пять лет реализация садовой земляники через розничную торговую сеть потребкооперации увеличилась в два раза.





Каким будет нынешний заготовительный сезон, не берется прогнозировать никто. С одной стороны, дожди и солнце способствуют наливу и вызреванию ягоды. В то же время есть опасения, что чересчур высокие температуры и влажность могут ей навредить. В любом случае и продавцы, и покупатели надеются, что клубничный сезон продлится до конца месяца.