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Минский полумарафон-2020: участники готовятся к старту

18.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минский полумарафон-2020: участники готовятся к старту

До старта Минского полумарафона осталось чуть менее трёх месяцев, и участники активно готовятся к старту. Сегодня состоялась первая тренировка звёздной команды Dream Team.


В её составе – известные спортсмены, представители шоу-бизнеса, журналисты. Среди участников – и ведущие телеканала ОНТ. Тренировка проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Занятие по традиции провели профессиональные тренеры. Теперь команда Dream Team будет собираться регулярно. В этом году Минский полумарафон пройдёт уже в шестой раз. Старт – 13 сентября.

Регистрация идёт полным ходом. В прошлом году на старт Минского полумарафона вышли более сорока тысяч участников из 68 стран. Сейчас организаторы рассчитывают, что в забеге примут участие не менее 42 тысяч любителей бега.

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До старта Минского полумарафона осталось чуть менее трёх месяцев, и участники активно готовятся к старту. Сегодня состоялась первая тренировка звёздной команды...
 
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