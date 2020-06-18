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На 91-м км автодороги Минск - граница Литвы в кювет вылетел микроавтобус "фольксваген"
Источник материала: БTИз-за усталости не смог доехать до пункта назначения. Вчера на 91-м км автодороги Минск - граница Литвы в кювет вылетел микроавтобус "фольксваген". Инцидент произошел около 4 утра в Воложинском районе. За рулем находился 32-летний украинец. Автомобиль выехал на встречную полосу движения, затем в левый по ходу движения кювет и улетел в канаву для стока воды. По предварительной версии, он уснул за рулем.
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Из-за усталости не смог доехать до пункта назначения. Вчера на 91-м км автодороги Минск - граница Литвы в кювет вылетел микроавтобус "фольксваген". Инцидент произошел...
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