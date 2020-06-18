ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тренер объяснил, зачем в городе нужен электровелосипед вместо обычного

18.06.2020 07:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Электрические велосипеды некоторым кажутся непривычным транспортом — скорее для развлечения, чем для постоянного использования. Однако на самом деле велосипед с «движком» может стать отличной покупкой для горожанина. Объясняем почему.

  • Никита БорбатМеханик Республиканского центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту, а также тренер по велоспорту

Есть ли разница между электровелосипедом и «обычным»

Тренер сразу подчеркивает: существенной разницы между ними как таковой нет.

— Это же все равно велосипед: все еще два колеса, рама, как обычно, — шутит Никита. — Просто в электрическом варианте установлен двигатель. Он помогает при езде, сокращая усилия, необходимые для нажатия на педали.

При этом двигатель в электрических моделях не изменяет функционал велосипеда, а скорее дополняет его. Потому что ездить можно и без его задействования:

— В таком случае вы будете двигаться за счет усилий своих ног, — объясняет тренер. — Например, если батарея у велосипеда сядет, вам придется ехать исключительно за счет собственной работы.

С другой стороны, если вы используете электровелосипед в городе, таких ситуаций возникнуть не должно. Особенно если вы выберете модель, заряда которой хватает на 70−80 километров.


Фото: Flo Karr, unsplash.com

— Но я бы набросил к этому расстоянию даже больше километров, — добавляет Никита. — Все-таки в режиме спокойной городской езды заряд может тратиться более экономично.

Можно ли прийти в форму на электровелосипеде

Никита уверен, что поездки на электровелосипеде дают определенную нагрузку и это лучше, чем не делать вообще ничего:

— Вы же все равно будете помогать двигателю, крутя педали ногами, — делает акцент тренер. — Чем больше вы будете крутить, тем больше велосипед будет разгоняться, поэтому без усилий никак.

Специалист обращает внимание: если у вас есть медицинские противопоказания для езды на велосипеде, это означает, что и электрический вариант вам использовать нельзя. Но для людей, у которых серьезных проблем нет, но есть некоторые вопросы с сердцем и коленями, электровелосипед сделает поездки значительно полезнее и легче.

—  При этом на электровелосипеде будут задействованы те же группы мышц, как и на обычном. Это все еще кардионагрузка для нашей сердечно-сосудистой системы, — подчеркивает Никита. — А вообще будут работать ягодичные мышцы, руки, мышцы пресса и спины.

Плюсы понятны. А какие у электровелосипедов недостатки?

  • Более высокая цена (в сравнении с обычными моделями)

  • На некоторых из них лучше не ездить в дождь — влага может попадать в важные части механизма
  • Необходимо заботиться о своевременной подзарядке транспорта (причем это может «съедать» по несколько часов)
  • Некоторые модели могут быть достаточно тяжелыми (от 20 килограммов)

Кому и как выбрать электровелосипед для себя

Никита отмечает, что в первую очередь электровелосипед станет отличной покупкой для тех, кто любит использовать двухколесный транспорт в городе, но при этом устал напрягаться на подъемах.

— Есть спортивные электровелосипеды: они, как правило, оснащены хорошей рамой и достаточно легкие. Но такие модели целесообразно покупать, если вы собираетесь ездить, например, в горах. Там вы сможете преодолевать даже крутые горки градусов в 30 за счет работы двигателя, — говорит тренер.

Для города Никита рекомендует брать варианты «попроще»: обычно они так и маркируются — «городские».

В электровелосипедах есть критерий мощности двигателя: чем он мощнее, тем большие скорости вы сможете набирать за его счет. Но собеседник считает, что для езды по городу это не самый принципиальный момент. Помогать двигатель будет в любом случае, и если не стоит задачи набирать сверхскорости, то переплачивать за мощь смысла нет.


Фото: Tim Graf, unsplash.com

В остальном подбирайте электровелосипед по таким же параметрам, как и обычный. Подробную инструкцию от нас вы можете найти здесь. Никита же от себя советует в первую очередь обратить внимание на ростовку велосипеда, чтобы он подходил именно вам. Обычно с этим помогают консультанты в магазинах:

— Если вы будете сидеть неправильно: слишком высоко или слишком низко, — то нагрузка на колени и спину будет выше необходимой. Так не должно быть. Это те части тела, которые страдают в первую очередь.

Также стоит обратить внимание на ноги: они не должны слишком сильно сгибаться и разгибаться при езде. Проверить это можно так: сядьте на велосипед, приведите педаль в самое низкое положение. Если вы можете дотянуться пяткой (а не носком) до педали в таком положении, то значит, ездить будет комфортно.

Сравните цены на электровелосипеды с «обычными» моделями:

Больше о тренировках на HEALTH.TUT.BY

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попросили объяснить тренера и механика, в чем фишка электровелосипеда. Тем более сейчас, когда в Минске появились такие «Колобайки».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Произошло ДТП - разрешенная скорость снизилась». ГАИ рассказала о будущем «умной» системы на МКАД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика