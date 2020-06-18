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Тренер объяснил, зачем в городе нужен электровелосипед вместо обычного
Источник материала: Tut.by
Электрические велосипеды некоторым кажутся непривычным транспортом — скорее для развлечения, чем для постоянного использования. Однако на самом деле велосипед с «движком» может стать отличной покупкой для горожанина. Объясняем почему.
Есть ли разница между электровелосипедом и «обычным»
Тренер сразу подчеркивает: существенной разницы между ними как таковой нет.
— Это же все равно велосипед: все еще два колеса, рама, как обычно, — шутит Никита. — Просто в электрическом варианте установлен двигатель. Он помогает при езде, сокращая усилия, необходимые для нажатия на педали.
При этом двигатель в электрических моделях не изменяет функционал велосипеда, а скорее дополняет его. Потому что ездить можно и без его задействования:
— В таком случае вы будете двигаться за счет усилий своих ног, — объясняет тренер. — Например, если батарея у велосипеда сядет, вам придется ехать исключительно за счет собственной работы.
С другой стороны, если вы используете электровелосипед в городе, таких ситуаций возникнуть не должно. Особенно если вы выберете модель, заряда которой хватает на 70−80 километров.
— Но я бы набросил к этому расстоянию даже больше километров, — добавляет Никита. — Все-таки в режиме спокойной городской езды заряд может тратиться более экономично.
Можно ли прийти в форму на электровелосипеде
Никита уверен, что поездки на электровелосипеде дают определенную нагрузку и это лучше, чем не делать вообще ничего:
— Вы же все равно будете помогать двигателю, крутя педали ногами, — делает акцент тренер. — Чем больше вы будете крутить, тем больше велосипед будет разгоняться, поэтому без усилий никак.
Специалист обращает внимание: если у вас есть медицинские противопоказания для езды на велосипеде, это означает, что и электрический вариант вам использовать нельзя. Но для людей, у которых серьезных проблем нет, но есть некоторые вопросы с сердцем и коленями, электровелосипед сделает поездки значительно полезнее и легче.
— При этом на электровелосипеде будут задействованы те же группы мышц, как и на обычном. Это все еще кардионагрузка для нашей сердечно-сосудистой системы, — подчеркивает Никита. — А вообще будут работать ягодичные мышцы, руки, мышцы пресса и спины.
Плюсы понятны. А какие у электровелосипедов недостатки?
Кому и как выбрать электровелосипед для себя
Никита отмечает, что в первую очередь электровелосипед станет отличной покупкой для тех, кто любит использовать двухколесный транспорт в городе, но при этом устал напрягаться на подъемах.
— Есть спортивные электровелосипеды: они, как правило, оснащены хорошей рамой и достаточно легкие. Но такие модели целесообразно покупать, если вы собираетесь ездить, например, в горах. Там вы сможете преодолевать даже крутые горки градусов в 30 за счет работы двигателя, — говорит тренер.
Для города Никита рекомендует брать варианты «попроще»: обычно они так и маркируются — «городские».
В электровелосипедах есть критерий мощности двигателя: чем он мощнее, тем большие скорости вы сможете набирать за его счет. Но собеседник считает, что для езды по городу это не самый принципиальный момент. Помогать двигатель будет в любом случае, и если не стоит задачи набирать сверхскорости, то переплачивать за мощь смысла нет.
В остальном подбирайте электровелосипед по таким же параметрам, как и обычный. Подробную инструкцию от нас вы можете найти
— Если вы будете сидеть неправильно: слишком высоко или слишком низко, — то нагрузка на колени и спину будет выше необходимой. Так не должно быть. Это те части тела, которые страдают в первую очередь.
Также стоит обратить внимание на ноги: они не должны слишком сильно сгибаться и разгибаться при езде. Проверить это можно так: сядьте на велосипед, приведите педаль в самое низкое положение. Если вы можете дотянуться пяткой (а не носком) до педали в таком положении, то значит, ездить будет комфортно.
Сравните цены на электровелосипеды с «обычными» моделями:
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Попросили объяснить тренера и механика, в чем фишка электровелосипеда. Тем более сейчас, когда в Минске появились такие «Колобайки».
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