Тренер объяснил, зачем в городе нужен электровелосипед вместо обычного

Источник материала: Tut.by

Электрические велосипеды некоторым кажутся непривычным транспортом — скорее для развлечения, чем для постоянного использования. Однако на самом деле велосипед с «движком» может стать отличной покупкой для горожанина. Объясняем почему.

Никита БорбатМеханик Республиканского центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту, а также тренер по велоспорту Механик Республиканского центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту, а такжепо велоспорту

Есть ли разница между электровелосипедом и «обычным»

Тренер сразу подчеркивает: существенной разницы между ними как таковой нет.

— Это же все равно велосипед: все еще два колеса, рама, как обычно, — шутит Никита. — Просто в электрическом варианте установлен двигатель. Он помогает при езде, сокращая усилия, необходимые для нажатия на педали.

При этом двигатель в электрических моделях не изменяет функционал велосипеда, а скорее дополняет его. Потому что ездить можно и без его задействования:

— В таком случае вы будете двигаться за счет усилий своих ног, — объясняет тренер. — Например, если батарея у велосипеда сядет, вам придется ехать исключительно за счет собственной работы.

С другой стороны, если вы используете электровелосипед в городе, таких ситуаций возникнуть не должно. Особенно если вы выберете модель, заряда которой хватает на 70−80 километров.



Фото: Flo Karr, unsplash.com

— Но я бы набросил к этому расстоянию даже больше километров, — добавляет Никита. — Все-таки в режиме спокойной городской езды заряд может тратиться более экономично.

Можно ли прийти в форму на электровелосипеде

Никита уверен, что поездки на электровелосипеде дают определенную нагрузку и это лучше, чем не делать вообще ничего:

— Вы же все равно будете помогать двигателю, крутя педали ногами, — делает акцент тренер. — Чем больше вы будете крутить, тем больше велосипед будет разгоняться, поэтому без усилий никак.

Специалист обращает внимание: если у вас есть медицинские противопоказания для езды на велосипеде, это означает, что и электрический вариант вам использовать нельзя. Но для людей, у которых серьезных проблем нет, но есть некоторые вопросы с сердцем и коленями, электровелосипед сделает поездки значительно полезнее и легче.

— При этом на электровелосипеде будут задействованы те же группы мышц, как и на обычном. Это все еще кардионагрузка для нашей сердечно-сосудистой системы, — подчеркивает Никита. — А вообще будут работать ягодичные мышцы, руки, мышцы пресса и спины.

Плюсы понятны. А какие у электровелосипедов недостатки?

Более высокая цена (в сравнении с обычными моделями)

На некоторых из них лучше не ездить в дождь — влага может попадать в важные части механизма

Необходимо заботиться о своевременной подзарядке транспорта (причем это может «съедать» по несколько часов)

Некоторые модели могут быть достаточно тяжелыми (от 20 килограммов)

Кому и как выбрать электровелосипед для себя

Никита отмечает, что в первую очередь электровелосипед станет отличной покупкой для тех, кто любит использовать двухколесный транспорт в городе, но при этом устал напрягаться на подъемах.

— Есть спортивные электровелосипеды: они, как правило, оснащены хорошей рамой и достаточно легкие. Но такие модели целесообразно покупать, если вы собираетесь ездить, например, в горах. Там вы сможете преодолевать даже крутые горки градусов в 30 за счет работы двигателя, — говорит тренер.

Для города Никита рекомендует брать варианты «попроще»: обычно они так и маркируются — «городские».

В электровелосипедах есть критерий мощности двигателя: чем он мощнее, тем большие скорости вы сможете набирать за его счет. Но собеседник считает, что для езды по городу это не самый принципиальный момент. Помогать двигатель будет в любом случае, и если не стоит задачи набирать сверхскорости, то переплачивать за мощь смысла нет.



Фото: Tim Graf, unsplash.com

В остальном подбирайте электровелосипед по таким же параметрам, как и обычный. Подробную инструкцию от нас вы можете найти здесь . Никита же от себя советует в первую очередь обратить внимание на ростовку велосипеда, чтобы он подходил именно вам. Обычно с этим помогают консультанты в магазинах:

— Если вы будете сидеть неправильно: слишком высоко или слишком низко, — то нагрузка на колени и спину будет выше необходимой. Так не должно быть. Это те части тела, которые страдают в первую очередь.

Также стоит обратить внимание на ноги: они не должны слишком сильно сгибаться и разгибаться при езде. Проверить это можно так: сядьте на велосипед, приведите педаль в самое низкое положение. Если вы можете дотянуться пяткой (а не носком) до педали в таком положении, то значит, ездить будет комфортно.

Сравните цены на электровелосипеды с «обычными» моделями: