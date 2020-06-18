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«Славянский базар» в Витебске пройдет в формате open air из-за COVID-19
18.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль «Славянский базар» в Витебске в этом году пройдет в формате open-air. Организаторы запланировали провести 90% мероприятий на открытых площадках города, сообщает телеканал « МИР 24».
Состоятся они с 16 по 20 июля в Витебске. На фестиваль уже продано почти 15 тысяч билетов. Традиционно в рамках мероприятия состоятся детский песенный конкурс, а также соревнование молодых исполнителей. В последнем заявлено 18 конкурсантов из разных стран. Все звезды, которых анонсировали ранее, подтвердили свое участие.
Организаторы фестиваля сейчас ведут переговоры с авиаперевозчиками, министерствами здравоохранения других стран, чтобы иностранные артисты смогли беспрепятственно приехать на конкурс молодых исполнителей.
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В фестивале примут участие артисты из 27 стран. Он пройдет с 16 по 20 июля в Витебске. Уже продано почти 15 тысяч билетов.
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