«Славянский базар» в Витебске пройдет в формате open air из-за COVID-19

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль «Славянский базар» в Витебске в этом году пройдет в формате open-air. Организаторы запланировали провести 90% мероприятий на открытых площадках города, сообщает телеканал « МИР 24».

Состоятся они с 16 по 20 июля в Витебске. На фестиваль уже продано почти 15 тысяч билетов. Традиционно в рамках мероприятия состоятся детский песенный конкурс, а также соревнование молодых исполнителей. В последнем заявлено 18 конкурсантов из разных стран. Все звезды, которых анонсировали ранее, подтвердили свое участие.

«Совершенно разные артисты приедут, начиная от звезд мировой сцены Томас Андерс, Кэт Рай и, конечно, наши артисты, которые на наших радиостанциях крутятся: это и российские, и украинские. Всего 27 стран сейчас заявлено на участие в «Славянском базаре», – указал директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.

Организаторы фестиваля сейчас ведут переговоры с авиаперевозчиками, министерствами здравоохранения других стран, чтобы иностранные артисты смогли беспрепятственно приехать на конкурс молодых исполнителей.