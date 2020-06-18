Полицейскому грозит пожизненный срок за убийство афроамериканца в США

dw.com Полицейские пытались задержать афроамериканца Рейшарда Брукса в Атланте. Брукс скончался от ранений, пишет





Второму полицейскому Девину Броснану, который принимал участие в задержании, предъявлены три обвинения, одно из которых - нападение с отягчающими обстоятельствами.





Рольф и Броснан 12 июня приехали по вызову из-за того, что машина, в которой спал 27-летний Брукс, перегородила часть площадки у кафе Wendy's. Как видно на кадрах полицейской видеозаписи, два сотрудника правоохранительных органов пытались провести проверку на наличие алкоголя в крови у водителя, но ситуация вышла из-под контроля. Брукс выхватил у одного из полицейских электрошокер и попытался сбежать. Полицейский несколько раз выстрелил в мужчину. Впоследствии Рэйшард Брукс скончался в больнице



