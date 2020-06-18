Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности





















Эти страны будут работать в составе Совета Безопасности в 2021–2022 годы.





Помимо них Генассамблея должна была выбрать еще одного непостоянного члена. За место боролись Кения и Джибути, однако голосование явного победителя не выявило: ни одна из двух стран не смогла набрать необходимого количества голосов.





Чтобы заполнить вакантное место, Генассамблея проведет в четверг, 18 июня, второй тур голосования.





В состав Совета Безопасности ООН входят 15 членов: пять постоянных, имеющих право вето (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), и десять непостоянных, избираемых на два года по региональному принципу.





Вновь избранные страны в 2021 году сменят в Совете Безопасности Бельгию, Германию, Доминиканскую Республику, Индонезию и Южно-Африканскую Республику. Из других непостоянных членов на второй год в составе Совбеза останутся Вьетнам, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, а также Тунис и Эстония.



