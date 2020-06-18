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Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности

18.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности. Ими стали Индия, Мексика, Ирландия и Норвегия, сообщается в Twitter ООН.






Эти страны будут работать в составе Совета Безопасности в 2021–2022 годы.

Помимо них Генассамблея должна была выбрать еще одного непостоянного члена. За место боролись Кения и Джибути, однако голосование явного победителя не выявило: ни одна из двух стран не смогла набрать необходимого количества голосов.

Чтобы заполнить вакантное место, Генассамблея проведет в четверг, 18 июня, второй тур голосования.

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 членов: пять постоянных, имеющих право вето (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), и десять непостоянных, избираемых на два года по региональному принципу.

Вновь избранные страны в 2021 году сменят в Совете Безопасности Бельгию, Германию, Доминиканскую Республику, Индонезию и Южно-Африканскую Республику. Из других непостоянных членов на второй год в составе Совбеза останутся Вьетнам, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, а также Тунис и Эстония.
 
 
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Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности. Ими стали Индия, Мексика, Ирландия и Норвегия, сообщается в Twitter ООН.
 
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