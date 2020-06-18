Страны-участницы ЕС и «Восточного партнерства» 18 июня проведут встречу в формате видеоконференции

Источник материала: ОНТ

Долгосрочные политические цели «Восточного партнерства» и разработка планов на будущее. Лидеры государств Европейского союза и стран-участниц инициативы «Восточного партнерства» проведут сегодня встречу в формате видеоконференции.

Она соберет вместе глав государств и правительств 27 стран-членов ЕС и шести стран «Восточного партнерства»: Беларуси, Армении, Азербайджана, Грузии, Республики Молдова и Украины. Отдельная тема обсуждения – солидарность во время пандемии. Она включает в себя поддержку стран Восточного партнерства Европейским Союзом в борьбе с последствиями эпидемии.

Этой встрече неделю назад предшествовала видеоконференция министров иностранных дел стран-участниц. Беларусь, как тогда заявил глава нашего внешнеполитического ведомства, готова увеличивать свою вовлеченность в трансъевропейские проекты.

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