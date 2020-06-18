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Фильм «Белсата» снова в конкурсе: ленту Андрея Кутило покажут на фестивале в Испании. О чем он?
Источник материала: Партизан
Короткометражная лента режиссера Андрея Кутило «Мне нужны рукопожатия» – в программе Международного кинофестиваля в Испании.
Это трогательная история о парализованной от рождения поэтессе Татьяне Бобрицкой и ее матери,
48-й Международный кинофестиваль в испанском городе Уэска (Festival Internacional de Cine de Huesca) проходит в «Teatro Olimpia». По причине пандемии все фильмы демонстрируются бесплатно на онлайн-платформе фестиваля.
«Это отборочный кинофестиваль на «Оскар», в нем действительно престижно участвовать. Для ленты «Мне нужны рукопожатия» это уже третий подобный кинофестиваль», – отмечает режиссер Андрей Кутило.
Рисунок Татьяны. Кадр из короткометражного фильма «Мне нужны рукопожатия» Андрея Кутило
Короткометражная лента «Мне нужны рукопожатия» рассказывает о 92-летней Валентине, которая в глухой деревне Щучинского района ухаживает за парализованной дочерью Татьяной.
«Она даже комара от себя не отгонит», – грустит мать.
Вся жизнь Татьяны – в стопках тетрадей с ее стихами и рисунками, которые мать в отчаянии хотела сжечь.
«Мать понимает, что она умирает, а эти стихи никому не нужны», – рассказывает кинорежиссер.
Фильм «Мне нужны рукопожатия» Андрея Кутило в этом году завоевал специальную награду 60-го Краковского кинофестиваля.
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Короткометражная лента режиссера Андрея Кутило «Мне нужны рукопожатия» – в программе Международного кинофестиваля в Испании.
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