Фильм «Белсата» снова в конкурсе: ленту Андрея Кутило покажут на фестивале в Испании. О чем он?

пишет Белсат. Это трогательная история о парализованной от рождения поэтессе Татьяне Бобрицкой и ее матери,Белсат.





48-й Международный кинофестиваль в испанском городе Уэска (Festival Internacional de Cine de Huesca) проходит в «Teatro Olimpia». По причине пандемии все фильмы демонстрируются бесплатно на онлайн-платформе фестиваля.





«Это отборочный кинофестиваль на «Оскар», в нем действительно престижно участвовать. Для ленты «Мне нужны рукопожатия» это уже третий подобный кинофестиваль», – отмечает режиссер Андрей Кутило.





Рисунок Татьяны. Кадр из короткометражного фильма «Мне нужны рукопожатия» Андрея Кутило





Короткометражная лента «Мне нужны рукопожатия» рассказывает о 92-летней Валентине, которая в глухой деревне Щучинского района ухаживает за парализованной дочерью Татьяной.









«Она даже комара от себя не отгонит», – грустит мать.





Вся жизнь Татьяны – в стопках тетрадей с ее стихами и рисунками, которые мать в отчаянии хотела сжечь.





«Мать понимает, что она умирает, а эти стихи никому не нужны», – рассказывает кинорежиссер.





Фильм «Мне нужны рукопожатия» Андрея Кутило в этом году завоевал специальную награду 60-го Краковского кинофестиваля.











