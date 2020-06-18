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Фильм «Белсата» снова в конкурсе: ленту Андрея Кутило покажут на фестивале в Испании. О чем он?

18.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Короткометражная лента режиссера Андрея Кутило «Мне нужны рукопожатия» – в программе Международного кинофестиваля в Испании.

 Это трогательная история о парализованной от рождения поэтессе Татьяне Бобрицкой и ее матери, пишет Белсат.

48-й Международный кинофестиваль в испанском городе Уэска (Festival Internacional de Cine de Huesca) проходит в «Teatro Olimpia». По причине пандемии все фильмы демонстрируются бесплатно на онлайн-платформе фестиваля.

«Это отборочный кинофестиваль на «Оскар», в нем действительно престижно участвовать. Для ленты «Мне нужны рукопожатия» это уже третий подобный кинофестиваль», – отмечает режиссер Андрей Кутило.



Рисунок Татьяны. Кадр из короткометражного фильма «Мне нужны рукопожатия» Андрея Кутило


Короткометражная лента «Мне нужны рукопожатия» рассказывает о 92-летней Валентине, которая в глухой деревне Щучинского района ухаживает за парализованной дочерью Татьяной.


«Она даже комара от себя не отгонит», – грустит мать.

Вся жизнь Татьяны – в стопках тетрадей с ее стихами и рисунками, которые мать в отчаянии хотела сжечь.

«Мать понимает, что она умирает, а эти стихи никому не нужны», – рассказывает кинорежиссер.

Фильм «Мне нужны рукопожатия» Андрея Кутило в этом году завоевал специальную награду 60-го Краковского кинофестиваля. 

 
 
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Короткометражная лента режиссера Андрея Кутило «Мне нужны рукопожатия» – в программе Международного кинофестиваля в Испании.
 
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