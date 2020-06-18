Кто из производителей смартфонов популярнее в Google и «Яндекс»

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какими смартфонами интересуются белорусы. Как правило, весь топ состоит из устройств от пяти производителей: Xiaomi, Samsung, Huawei, Honor и Apple. В этот раз мы решили посмотреть, какую из этих компаний за последние 90 дней искали чаще всего. А еще получилось узнать, с каких смартфонов читают TUT.BY.



Изображение: freestocks / unsplash.com

Как оценивается популярность поискового запроса в Google

Для определения пользовательского интереса мы использовали фирменный инструмент от Google — Trends. В нем возможно выявить только относительные значения. Алгоритмы определяют точку на графике за выбранный период (с 1 января по 1 июня), когда запрос был наиболее популярен, и принимают его за 100. Все остальные точки на графике определяются в процентном отношении к максимуму.

Лидеры — Xiaomi и Samsung

Лидером по популярности является Xiaomi, за этой компанией с небольшим отрывом следует Samsung. Исходя из построенного графика, Huawei, Apple и Honor (именно такая у них динамика популярности) отстают. Впрочем, Huawei несколько раз удавалось сравняться или даже на несколько пунктов обойти Samsung.

А еще получилось выяснить, какой бренд популярнее всего в столице и областных центрах страны. В целом, ситуация повторяется — лидерами остаются Xiaomi и Samsung. Правда, разрыв между брендами по регионам разнится.

Например, в Минске и области доля Xiaomi от общего количества запросов равняется 38%, Samsung — 26%, Huawei — 19%. Разрыв межу первыми двумя компаниями вполне ощутимый (около 12%).

В то же время в Гомельской области ситуация другая. Там доля Xiaomi составляет 32%, Samsung — 30%, Huawei — 19%. С Honor и Apple везде все примерно одинаково. Доля первой составляет 8−9%, второй — 9−11%.

Какие смартфоны чаще всего ищут белорусы

Система веб-аналитики Google Trends показывает пользовательские запросы, похожие на те, что введены изначально. В нашем случае это запросы юзеров, связанные с производителями смартфонов.

Xiaomi

За последние три месяца в категории «Xiaomi» белорусы чаще всего пытались отыскать что-то, связанное с этими моделями: Redmi 8 , Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro . В последнее время к ним прибавились Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S .

Если вкратце: все эти модели популярны за счет хорошего соотношения цены и качества. К тому же линейка Redmi является одной из самых популярных у Xiaomi. Также показательно, что флагманов среди этих гаджетов нет.

Huawei

Запросы, связанные с P40 , P30 , P20 , P40 Lite и P30 Lite — самые популярные у Huawei. Недавно также заметно возросло количество запросов, связанных со смартфоном Y8p , а также смарт-часами Watch GT2e . В сравнении с Xiaomi ситуация другая: P40 и P30 — настоящие флагманские аппараты без каких-либо существенных компромиссов. Впрочем, устройства в тренде (тот же Huawei Y8p) все еще принадлежат к начальному ценовому сегменту.

Samsung

В лидерах по количеству запросов у корейской компании Samsung находятся устройства Galaxy S10 , Galaxy A50 , Galaxy S20 и Galaxy А51 . В тренде также «засветились» Galaxy M21 и Galaxy A71 . Разброс довольно большой — от очень дорогих флагманов и до аппаратов среднего ценового дивизиона.

Honor

А вот — самые популярные запросы, связанные с Honor: Honor 20 , Honor 10i , Honor 8X и Honor 9X , а также Honor 20 Pro . Эти аппараты вышли еще в прошлом году.

Apple

По запросу «Apple» люди чаще всего искали не смартфоны или другие устройства, а сервисы компании: магазин Apple Store, музыкальный Apple Music, а также платежный Apple Pay. Кроме того, активно интересовались часами Apple Watch.

Мы решили ввести еще один запрос — iPhone — чтобы проверить статистику по смартфонам. Там безусловным лидером является iPhone SE (2020) . Также интересуются iPhone 11 и iPhone Xr .

Самые популярные смартфоны читателей TUT.BY



Фото: unsplash.com

С помощью инструмента «Яндекс.Метрика» вышло определить, с каких смартфонов последние три месяца пользователи чаще всего открывают 42.TUT.BY. Интересно, что доля мобильных юзеров составляет 64,2%, десктопных — в два раза меньше, 32,4%.

Брендов-лидеров меньше не стало, их все так же пять. Правда, посчитать Honor отдельно не получилось — система распознает их как устройства от Huawei. Таким образом, доля смартфонов Xiaomi составляет чуть меньше 29,8%, Huawei и Honor — 22,5%, Samsung — 21,9%, Apple — 14,1%. На оставшуюся часть приходится еще несколько десятков брендов.

Какие модели используют чаще всего



Redmi Note 4

Xiaomi

Тройка самых популярных аппаратов компании выглядит так — Redmi Note 4, Redmi 4X и Redmi Note 7 . Интересно, что первые два смартфона вышли на рынок в 2017 году — их уже вполне можно считать долгожителями. Как ни странно, в прошлом году «четверки» также возглавляли список — с того момента ничего не изменилось.

Huawei и Honor

Среди девайсов от этих двух брендов первые три места заняли относительно доступные модели P20 Lite , Honor 8X и P30 Lite . В прошлом году тройка выглядела иначе (P20 Lite, P Smart и P8 Lite 2017). И опять же: гаджетов этого года в списке нет — названным устройствам несколько лет.

Samsung

Смартфоны производителя, которыми пользуется большинство наших читателей, также относительно недорогие. Топ-3 такой: Galaxy A50 , Galaxy J7 и Galaxy J5. В прошлом году J7 и J5 были соответственно на первом и втором месте. Отметим, что устройства упомянутой J-серии вышли в 2017 году.

К сожалению, выявить самые популярные iPhone от компании Apple не вышло. Аналитическая система от «Яндекса» не смогла распознать конкретные модели.

Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов: