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Кто из производителей смартфонов популярнее в Google и «Яндекс»
Источник материала: Tut.by
Время от времени мы проверяем, какими смартфонами интересуются белорусы. Как правило, весь топ состоит из устройств от пяти производителей: Xiaomi, Samsung, Huawei, Honor и Apple. В этот раз мы решили посмотреть, какую из этих компаний за последние 90 дней искали чаще всего. А еще получилось узнать, с каких смартфонов читают TUT.BY.
Как оценивается популярность поискового запроса в Google
Для определения пользовательского интереса мы использовали фирменный инструмент от Google — Trends. В нем возможно выявить только относительные значения. Алгоритмы определяют точку на графике за выбранный период (с 1 января по 1 июня), когда запрос был наиболее популярен, и принимают его за 100. Все остальные точки на графике определяются в процентном отношении к максимуму.
Лидеры — Xiaomi и Samsung
Лидером по популярности является Xiaomi, за этой компанией с небольшим отрывом следует Samsung. Исходя из построенного графика, Huawei, Apple и Honor (именно такая у них динамика популярности) отстают. Впрочем, Huawei несколько раз удавалось сравняться или даже на несколько пунктов обойти Samsung.
А еще получилось выяснить, какой бренд популярнее всего в столице и областных центрах страны. В целом, ситуация повторяется — лидерами остаются Xiaomi и Samsung. Правда, разрыв между брендами по регионам разнится.
Например, в Минске и области доля Xiaomi от общего количества запросов равняется 38%, Samsung — 26%, Huawei — 19%. Разрыв межу первыми двумя компаниями вполне ощутимый (около 12%).
В то же время в Гомельской области ситуация другая. Там доля Xiaomi составляет 32%, Samsung — 30%, Huawei — 19%. С Honor и Apple везде все примерно одинаково. Доля первой составляет 8−9%, второй — 9−11%.
Какие смартфоны чаще всего ищут белорусы
Система веб-аналитики Google Trends показывает пользовательские запросы, похожие на те, что введены изначально. В нашем случае это запросы юзеров, связанные с производителями смартфонов.
Xiaomi
За последние три месяца в категории «Xiaomi» белорусы чаще всего пытались отыскать что-то, связанное с этими моделями:
Если вкратце: все эти модели популярны за счет хорошего соотношения цены и качества. К тому же линейка Redmi является одной из самых популярных у Xiaomi. Также показательно, что флагманов среди этих гаджетов нет.
Huawei
Запросы, связанные с
Samsung
В лидерах по количеству запросов у корейской компании Samsung находятся устройства
Honor
А вот — самые популярные запросы, связанные с Honor:
Apple
По запросу «Apple» люди чаще всего искали не смартфоны или другие устройства, а сервисы компании: магазин Apple Store, музыкальный Apple Music, а также платежный Apple Pay. Кроме того, активно интересовались часами Apple Watch.
Мы решили ввести еще один запрос — iPhone — чтобы проверить статистику по смартфонам. Там безусловным лидером является
Самые популярные смартфоны читателей TUT.BY
С помощью инструмента «Яндекс.Метрика» вышло определить, с каких смартфонов последние три месяца пользователи чаще всего открывают 42.TUT.BY. Интересно, что доля мобильных юзеров составляет 64,2%, десктопных — в два раза меньше, 32,4%.
Брендов-лидеров меньше не стало, их все так же пять. Правда, посчитать Honor отдельно не получилось — система распознает их как устройства от Huawei. Таким образом, доля смартфонов Xiaomi составляет чуть меньше 29,8%, Huawei и Honor — 22,5%, Samsung — 21,9%, Apple — 14,1%. На оставшуюся часть приходится еще несколько десятков брендов.
Какие модели используют чаще всего
Xiaomi
Тройка самых популярных аппаратов компании выглядит так — Redmi Note 4, Redmi 4X и
Huawei и Honor
Среди девайсов от этих двух брендов первые три места заняли относительно доступные модели
Samsung
Смартфоны производителя, которыми пользуется большинство наших читателей, также относительно недорогие. Топ-3 такой:
Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов:
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