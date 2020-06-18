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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Брестском районе пострадал мотоциклист Мотосезон в самом разгаре. И вот его последствия. Вчера в Брестском районе пострадал мотоциклист. По предварительной информации, около 9 утра 22-летний водитель...

Мотосезон в самом разгаре. И вот его последствия. Вчера в Брестском районе пострадал мотоциклист. По предварительной информации, около 9 утра 22-летний водитель "сузуки" двигался в направлении деревни Шумаки. На закруглении дороги он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Байкер получил различные травмы и попал в больницу. Установлено, что он никогда не имел водительских прав.