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В Брестском районе пострадал мотоциклист

18.06.2020 09:06 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Мотосезон в самом разгаре. И вот его последствия. Вчера в Брестском районе пострадал мотоциклист. По предварительной информации, около 9 утра 22-летний водитель "сузуки" двигался в направлении деревни Шумаки. На закруглении дороги он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Байкер получил различные травмы и попал в больницу. Установлено, что он никогда не имел водительских прав. 
 
 
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Мотосезон в самом разгаре. И вот его последствия. Вчера в Брестском районе пострадал мотоциклист. По предварительной информации, около 9 утра 22-летний водитель...
 
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