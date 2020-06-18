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«Произошло ДТП - разрешенная скорость снизилась». ГАИ рассказала о будущем «умной» системы на МКАД

18.06.2020 06:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Чтобы на МКАД стало безопаснее, нужна система контроля инцидентов», — заявил на Форуме о технологиях и успешных подходах к внедрению концепции Smart City Дмитрий Навой, начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МВД Беларуси.


Фото: Юлия Альгерчик

ДТП с пешеходами меньше, с транспортом — больше

— Наша МКАД — это уникальный объект, другого такого в Беларуси нет. Только на этой дороге страны нагрузка в пиковое время — 100 тысяч автомобилей в сутки. Дорожных инцидентов там много, — отметил в своем докладе Дмитрий Навой.

Впрочем, количество ДТП на МКАД с каждым годом снижается. Этому поспособствовали простые вещи, которые реализовали на кольце. Например, дорожные ограждения на разделительной полосе и с края проезжей части, пешеходные переходы. Благодаря этому наездов на пешеходов стало гораздо меньше.



Вместе с тем увеличилось число ДТП с транспортом. В УГАИ МВД уверены, что причина тому — постоянно меняющаяся динамическая скорость, неравномерные скорости движения транспорта по полосам, много грузовиков, тихоходов, общественного транспорта. Свою негативную для безопасности дорожного движения лепту вносят байкеры — на МКАД у них есть возможность разогнаться, особенно в межпиковое и ночное время. Отрицательно сказываются на безопасности и небольшие выезды с кольца, например, на АЗС или к торговым центрам.

— Если на МКАД поднять скорость, это приведет к увеличению аварийности. Сейчас и так на магистрали происходит до 100 тысяч инцидентов в год, конечно, не все они ведут к ДТП, но аварийные ситуации есть.


— Конечно, однажды эта ситуация стабилизируется. Но те простые вещи, которые уже применили, закончились. Нужно что-то такое, что даст эффект по снижению аварийности. Это элементы умного города, в частности система управления инцидентами, именно она сможет снизить количество ДТП на МКАД, — считает Дмитрий Навой.

«Внедряем „умную“ систему маленькими участками»

Отметим, что об «умной» системе, которая так нужна городу, говорят не первый год. Как заверил AUTO.TUT.BY Дмитрий Навой, сейчас ГАИ делает реальные шаги, чтобы ее начали внедрять. Однако конечное решение — за руководством Мингорисполкома. Но это не значит, что «умной» системы в столице нет вообще. Она реализуется небольшими участками: создание АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением), регулирование движения общественного транспорта, платные парковки.

— Теперь шаг за шагом мы будем двигаться на МКАД. Понятно, что сразу всю ее мы не покроем. Будем реализовывать участками. Кстати, в 2016 году на одном отрезке мы уже делали пилотный проект вместе с китайскими коллегами.

Представитель УГАИ МВД отметил, что единого для всех алгоритма по созданию системы контроля инцидентов нет. Везде надо применять гибридные решения и применять их под конкретное место.


Для создания системы ГАИ предлагает использовать стационарные датчики и геолокационный сервис — переговоры об этом сейчас ведутся с «Яндекс» и компанией TomTom. МВД даже готовы рассмотреть вопрос покупки данных: подсчитали, это будет выгоднее, чем установка стационарных датчиков.

— Это будет комбинированная схема получения данных: с одной стороны, информация будет идти от водителей через геолокацию, с другой — стационарные датчики, которые будут осуществлять колибровку данных. А уже центр управления движением будет настраивать алгоритмы, оптимизировать дорожное движение на МКАД.

Произошло ДТП — система снизила разрешенную скорость

Предполагается, что над каждой полосой МКАД будет расположен интерактивный указатель, задающий скорость движения. Если на кольце все спокойно, то скорость по полосам предполагается: 100, 90, 90 км/ч.

Но вот на магистрали произошел инцидент, пока водитель выставляет знак аварийной остановки, возникает затор, о котором надо предупредить других участников движения — чтобы они не въехали в существующее ДТП.

Через датчики и геолокацию система считывает изменившуюся ситуацию на дороге и меняет разрешенную скорость движения транспорта по полосам, к примеру, на 80, 70, 70 км/ч. Одновременно поток транспорта перераспределяется с МКАД на примыкающую улицу. Эта информация передается водителям через радиостанции, смартфоны, бортовые навигационные устройства или установленные табло, и те принимают решение: стоять им в заторе или проехать в город. При этом городская дорога, куда пойдет транспортный поток, должна будет его принять, для этого оперативно должны перенастроиться режимы работы светофоров.

— Такая схема в мире только начинает реализовываться. Мы думаем, что она будет перспективна. К тому же БАЭС (Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейров на транспорте) подсчитала, что если система будет внедрена, то получится избежать экономических потерь от 10 до 20 млн долларов в год. Это непрямые потери, мы их не видим. Это тот заработок, который идет от перерасхода топлива, от спасенных жизней, экологии и другого.

Напомним, в прошлом году в ГАИ говорили, что система будет реализовываться, как только решится вопрос с финансированием.

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«Чтобы на МКАД стало безопаснее - нужна система контроля инцидентов», - заявил сегодня на форуме Smart City Дмитрий Навой, начальник отдела организации дорожного...
 
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