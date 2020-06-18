«Произошло ДТП - разрешенная скорость снизилась». ГАИ рассказала о будущем «умной» системы на МКАД

Источник материала: Tut.by

«Чтобы на МКАД стало безопаснее, нужна система контроля инцидентов», — заявил на Форуме о технологиях и успешных подходах к внедрению концепции Smart City Дмитрий Навой, начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МВД Беларуси.



Фото: Юлия Альгерчик

ДТП с пешеходами меньше, с транспортом — больше

— Наша МКАД — это уникальный объект, другого такого в Беларуси нет. Только на этой дороге страны нагрузка в пиковое время — 100 тысяч автомобилей в сутки. Дорожных инцидентов там много, — отметил в своем докладе Дмитрий Навой.

Впрочем, количество ДТП на МКАД с каждым годом снижается. Этому поспособствовали простые вещи, которые реализовали на кольце. Например, дорожные ограждения на разделительной полосе и с края проезжей части, пешеходные переходы. Благодаря этому наездов на пешеходов стало гораздо меньше.









Вместе с тем увеличилось число ДТП с транспортом. В УГАИ МВД уверены, что причина тому — постоянно меняющаяся динамическая скорость, неравномерные скорости движения транспорта по полосам, много грузовиков, тихоходов, общественного транспорта. Свою негативную для безопасности дорожного движения лепту вносят байкеры — на МКАД у них есть возможность разогнаться, особенно в межпиковое и ночное время. Отрицательно сказываются на безопасности и небольшие выезды с кольца, например, на АЗС или к торговым центрам.

— Если на МКАД поднять скорость, это приведет к увеличению аварийности. Сейчас и так на магистрали происходит до 100 тысяч инцидентов в год, конечно, не все они ведут к ДТП, но аварийные ситуации есть.





— Конечно, однажды эта ситуация стабилизируется. Но те простые вещи, которые уже применили, закончились. Нужно что-то такое, что даст эффект по снижению аварийности. Это элементы умного города, в частности система управления инцидентами, именно она сможет снизить количество ДТП на МКАД, — считает Дмитрий Навой.

«Внедряем „умную“ систему маленькими участками»

Отметим, что об «умной» системе, которая так нужна городу, говорят не первый год . Как заверил AUTO.TUT.BY Дмитрий Навой, сейчас ГАИ делает реальные шаги, чтобы ее начали внедрять. Однако конечное решение — за руководством Мингорисполкома. Но это не значит, что «умной» системы в столице нет вообще. Она реализуется небольшими участками: создание АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением), регулирование движения общественного транспорта, платные парковки.

— Теперь шаг за шагом мы будем двигаться на МКАД. Понятно, что сразу всю ее мы не покроем. Будем реализовывать участками. Кстати, в 2016 году на одном отрезке мы уже делали пилотный проект вместе с китайскими коллегами.

Представитель УГАИ МВД отметил, что единого для всех алгоритма по созданию системы контроля инцидентов нет. Везде надо применять гибридные решения и применять их под конкретное место.





Для создания системы ГАИ предлагает использовать стационарные датчики и геолокационный сервис — переговоры об этом сейчас ведутся с «Яндекс» и компанией TomTom. МВД даже готовы рассмотреть вопрос покупки данных: подсчитали, это будет выгоднее, чем установка стационарных датчиков.

— Это будет комбинированная схема получения данных: с одной стороны, информация будет идти от водителей через геолокацию, с другой — стационарные датчики, которые будут осуществлять колибровку данных. А уже центр управления движением будет настраивать алгоритмы, оптимизировать дорожное движение на МКАД.

Произошло ДТП — система снизила разрешенную скорость

Предполагается, что над каждой полосой МКАД будет расположен интерактивный указатель, задающий скорость движения. Если на кольце все спокойно, то скорость по полосам предполагается: 100, 90, 90 км/ч.

Но вот на магистрали произошел инцидент, пока водитель выставляет знак аварийной остановки, возникает затор, о котором надо предупредить других участников движения — чтобы они не въехали в существующее ДТП.

Через датчики и геолокацию система считывает изменившуюся ситуацию на дороге и меняет разрешенную скорость движения транспорта по полосам, к примеру, на 80, 70, 70 км/ч. Одновременно поток транспорта перераспределяется с МКАД на примыкающую улицу. Эта информация передается водителям через радиостанции, смартфоны, бортовые навигационные устройства или установленные табло, и те принимают решение: стоять им в заторе или проехать в город. При этом городская дорога, куда пойдет транспортный поток, должна будет его принять, для этого оперативно должны перенастроиться режимы работы светофоров.

— Такая схема в мире только начинает реализовываться. Мы думаем, что она будет перспективна. К тому же БАЭС (Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейров на транспорте) подсчитала, что если система будет внедрена, то получится избежать экономических потерь от 10 до 20 млн долларов в год. Это непрямые потери, мы их не видим. Это тот заработок, который идет от перерасхода топлива, от спасенных жизней, экологии и другого.

Напомним, в прошлом году в ГАИ говорили , что система будет реализовываться, как только решится вопрос с финансированием.