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Пресс-секретаря Тихановской приговорили к 15 суткам
Источник материала: БДГ
Правозащитники сообщают о продолжении давления на штаб Светланы Тихановской. Накануне к «суткам» приговорили еще одного представителя е инициативной группы - пресс-секретаря, блогера Александра Кабанова.
Суд Брестского района 17 июня признал жителя Березы блогера Александра Кабанова виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года, пишет
Сообщается, что Кабанова задержали 15 июня, поместили в ИВС Ленинского РОВД, откуда 16 июня доставили в суд Брестского района. Правозащитник Владимир Величкин отмечает, что сотрудники милиции намеренно не давали никакой информации о времени суда, чтобы туда не мог явиться адвокат Кабанова.
20 апреля судом Ленинского района Бреста Кабанов уже был арестован на 15 суток за участие в акции против строительства аккумуляторного завода, которая прошла 12 апреля.
Блогер Сергей Тихановский
Фото: ПЦ "Весна"
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Правозащитники сообщают о продолжении давления на штаб Светланы Тихановской. Накануне к «суткам» приговорили еще одного представителя е инициативной группы -...
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