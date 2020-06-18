Пресс-секретаря Тихановской приговорили к 15 суткам

Правозащитники сообщают о продолжении давления на штаб Светланы Тихановской. Накануне к «суткам» приговорили еще одного представителя е инициативной группы - пресс-секретаря, блогера Александра Кабанова.

Суд Брестского района 17 июня признал жителя Березы блогера Александра Кабанова виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года, пишет БелаПАН .

Сообщается, что Кабанова задержали 15 июня, поместили в ИВС Ленинского РОВД, откуда 16 июня доставили в суд Брестского района. Правозащитник Владимир Величкин отмечает, что сотрудники милиции намеренно не давали никакой информации о времени суда, чтобы туда не мог явиться адвокат Кабанова.

20 апреля судом Ленинского района Бреста Кабанов уже был арестован на 15 суток за участие в акции против строительства аккумуляторного завода, которая прошла 12 апреля.

Блогер Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, сейчас находится в СИЗО №1 в Минске. Возбуждено уголовное дело по факту «насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Правозащитники признали его политзаключенным. Его жена Светлана Тихановская продолжает кампанию по выдвижению в кандидаты в президенты.

Фото: ПЦ "Весна"