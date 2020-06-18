ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пресс-секретаря Тихановской приговорили к 15 суткам

18.06.2020 09:11 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Правозащитники сообщают о продолжении давления на штаб Светланы Тихановской. Накануне к «суткам» приговорили еще одного представителя е инициативной группы - пресс-секретаря, блогера Александра Кабанова.

Суд Брестского района 17 июня признал жителя Березы блогера Александра Кабанова виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года, пишет БелаПАН.

Сообщается, что Кабанова задержали 15 июня, поместили в ИВС Ленинского РОВД, откуда 16 июня доставили в суд Брестского района. Правозащитник Владимир Величкин отмечает, что сотрудники милиции намеренно не давали никакой информации о времени суда, чтобы туда не мог явиться адвокат Кабанова.

20 апреля судом Ленинского района Бреста Кабанов уже был арестован на 15 суток за участие в акции против строительства аккумуляторного завода, которая прошла 12 апреля.

Блогер Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, сейчас находится в СИЗО №1 в Минске. Возбуждено уголовное дело по факту «насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Правозащитники признали его политзаключенным. Его жена Светлана Тихановская продолжает кампанию по выдвижению в кандидаты в президенты.

Фото: ПЦ "Весна"

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники сообщают о продолжении давления на штаб Светланы Тихановской. Накануне к «суткам» приговорили еще одного представителя е инициативной группы -...
 
Новости дня
Новости разные
 
О пожаре в соборе Нотр-Дам снимут фильм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика