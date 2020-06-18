О пожаре в соборе Нотр-Дам снимут фильм

Источник материала: ОНТ

Компания Pathé снимет фильм о пожаре в главном парижском соборе, произошедшем в апреле 2019 года. Об этом сообщает Deadline.

Название ленты – «Notre Dame On Fire» («Горящий Нотр-Дам»). Режиссером и сценаристом проекта станет Жан-Жак Анно – обладатель премий «Оскар» и «Сезар». Он планирует рассмотреть несколько версий причины пожара.

Работа над проектом уже ведется. Так, Анно побеседовал с ответственным за безопасность в соборе. По словам служащего, когда он обратился за помощью, все подумали, что это шутка. Именно поэтому пожарные прибыли с задержкой.

«Собор является мифическим символом: он пережил войны. Это место, где короновался Наполеон, это место, где де Голль праздновал освобождение Парижа от нацистов. Люди не могли поверить, что он будет в огне», – рассказал Жан-Жак Анно.

В ленте будут использованы архивные съемки. Реконструировать события будут с помощью компьютерной графики.

«Мы делаем фильм, который будет выглядеть, как фантастический фильм, но который основан на реальной истории. Это как триллер: эмоционально, трогательно», – отметил режиссер.

Пожар в средневековом соборе начался 15 апреля 2019. Каркас здания и основные произведения искусства уцелели. Однако были утрачены шпиль и кровля.

Фото: Ian Langsdon/Shutterstock

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