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Вот почему нельзя доверять технике: в Англии не засчитали очевидный гол

18.06.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вчерашнем матче «Астон Виллы» и «Шеффилд Юнайтед» (0:0), с которого прошло возвращение Премьер-лиги, произошел крайне спорный, если не сказать скандальный эпизод.

Арбитр Майкл Оливер и система взятия ворот не зафиксировали гол «Шеффилда» в первом тайме в моменте, когда мяч пересек линию ворот.

На 40-й минуте плеймейкер «Шеффилда» Оливер Норвуд исполнил штрафной – и после этого вратарь «Виллы» Эрьян Нюланд завалился с мячом в ворота. Кипера туда затолкал свой же нападающий Кинан Дэвис. Нюланд пытался удержать мяч на линии, но в итоге увяз в сетке, прижимая мяч к штанге.

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