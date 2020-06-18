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Газпромбанк почти не заметил рейдерский захват Белгазпромбанка?

18.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский Газпромбанк оценивает возможные экономические последствия от рейдерских действий властей Беларуси в отношении Белгазпромбанка как несущественные.



Об этом говориться в сокращенной промежуточной отчетности (МФСО) российского банка по итогам деятельности в 1-м квартале 2020 года.

«На дату выпуска настоящей сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации менеджмент оценивает возможные экономические последствия указанных действий государственных органов Республики Беларусь для Группы как несущественные», - говорится в примечании 11 «Инвестиции в зависимые предприятия» к отчету.

Такая оценка объясняется просто: по итогам 2019 года доля Белгазпромбанка в активах Газпромбанка составляла всего 2% - 147 млрд российских рублей vs 6,68 трлн российских рублей.

Иными словами, любые действия белорусских властей в отношении Белгазпромбанка Газпромбанк будет воспринимать как легкий укус комара и не больше. Это отнюдь не та реакция, на которую уповали белорусские власти и сам Лукашенко.
 
 
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Российский Газпромбанк оценивает возможные экономические последствия от рейдерских действий властей Беларуси в отношении Белгазпромбанка как несущественные.
 
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