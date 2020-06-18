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Цепкало заявил, что собрал 200 тыс. подписей

18.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17 июня во время пикета в Молодечно бывший глава ПВТ Валерий Цепкало сообщил о том, что собрал уже 200 тысяч подписей.





Валерий Цепкало отметил, что не уверен в том, что получится сдать в ЦИК все 200 тысяч подписей. «Надо успеть эти подписи аккумулировать, отвезти в штаб и там еще проверить», — подчеркнул претендент и добавил, что результатом он доволен. «Будем иметь возможность представить свою программу, свое видение будущего», — резюмировал он. 

Напомним, что необходимый минимум для регистрации кандидатом в президенты - 100 тысяч подписей.
 
 
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17 июня во время пикета в Молодечно бывший глава ПВТ Валерий Цепкало сообщил о том, что собрал уже 200 тысяч подписей.
 
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