Цепкало заявил, что собрал 200 тыс. подписей

















Валерий Цепкало отметил, что не уверен в том, что получится сдать в ЦИК все 200 тысяч подписей. «Надо успеть эти подписи аккумулировать, отвезти в штаб и там еще проверить», — подчеркнул претендент и добавил, что результатом он доволен. «Будем иметь возможность представить свою программу, свое видение будущего», — резюмировал он.





Напомним, что необходимый минимум для регистрации кандидатом в президенты - 100 тысяч подписей.



