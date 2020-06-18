Онколог назвал 5 основных симптомов рака кишечника

Источник материала: ОНТ

Пять симптомов, которые свидетельствуют о развитии рака тонкой кишки, назвал врач-онколог Иван Карасев, пишет «РИА Новости».

Данный отдел кишечника – самый трудный для диагностики.

Боли в области пупка, тошнота, рвота, запоры, диарея и вздутие живота, а также кровь в стуле – основные симптомы заболевания.

Люди с наследственной предрасположенностью, полипозными синдромами тонкой кишки и хроническими заболеваниями кишечника входят в группу риска рака тонкой кишки, отметил врач.

Онколог рекомендовал сократить употребление жирной, жареной и копченой пищи для профилактики заболевания.

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