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Онколог назвал 5 основных симптомов рака кишечника

18.06.2020 10:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Онколог назвал 5 основных симптомов рака кишечника

Пять симптомов, которые свидетельствуют о развитии рака тонкой кишки, назвал врач-онколог Иван Карасев, пишет «РИА Новости».

Данный отдел кишечника – самый трудный для диагностики.

Боли в области пупка, тошнота, рвота, запоры, диарея и вздутие живота, а также кровь в стуле – основные симптомы заболевания.

Люди с наследственной предрасположенностью, полипозными синдромами тонкой кишки и хроническими заболеваниями кишечника входят в группу риска рака тонкой кишки, отметил врач. 

Онколог рекомендовал сократить употребление жирной, жареной и копченой пищи для профилактики заболевания.

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Пять симптомов, которые свидетельствуют о развитии рака тонкой кишки, назвал врач-онколог Иван Карасев, пишет «РИА Новости». Данный отдел кишечника – самый...
 
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