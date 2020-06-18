|
Онколог назвал 5 основных симптомов рака кишечника
Источник материала: ОНТ
Пять симптомов, которые свидетельствуют о развитии рака тонкой кишки, назвал врач-онколог Иван Карасев,
Данный отдел кишечника – самый трудный для диагностики.
Боли в области пупка, тошнота, рвота, запоры, диарея и вздутие живота, а также кровь в стуле – основные симптомы заболевания.
Люди с наследственной предрасположенностью, полипозными синдромами тонкой кишки и хроническими заболеваниями кишечника входят в группу риска рака тонкой кишки, отметил врач.
Онколог рекомендовал сократить употребление жирной, жареной и копченой пищи для профилактики заболевания.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пять симптомов, которые свидетельствуют о развитии рака тонкой кишки, назвал врач-онколог Иван Карасев, пишет «РИА Новости». Данный отдел кишечника – самый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)