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На Немиге Lada отправила Mazda в ограждение. Видео аварии

18.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске Mazda после столкновения с Lada влетела в ограждение. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

Как сообщили в ГАИ Минска, водитель Lada ехал по улице Немига со стороны проспекта Победителей в направлении Городского Вала во второй полосе. При перестроении в первую полосу он не уступил дорогу попутной Mazda и столкнулся с ней. От удара Mazda выехала за пределы дороги и врезалась в металлическое ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
 
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