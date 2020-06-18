На Немиге Lada отправила Mazda в ограждение. Видео аварии

Источник материала: Tut.by

В Минске Mazda после столкновения с Lada влетела в ограждение. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

Как сообщили в ГАИ Минска, водитель Lada ехал по улице Немига со стороны проспекта Победителей в направлении Городского Вала во второй полосе. При перестроении в первую полосу он не уступил дорогу попутной Mazda и столкнулся с ней. От удара Mazda выехала за пределы дороги и врезалась в металлическое ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.