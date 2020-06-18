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На Немиге Lada отправила Mazda в ограждение. Видео аварии
Источник материала: Tut.by
В Минске Mazda после столкновения с Lada влетела в ограждение. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.
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В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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