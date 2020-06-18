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Дочь Бейонсе номинирована на премию BET 2020
Источник материала: ОНТ
8-летняя дочь Бейонсе Блю Айви Картер номинирована на премию BET 2020 с песней «Brown Skin Girl». Об этом
Трек посвящен ремейку «Король Лев» и вошел в альбом «The Lion King: The Gift», а в прошлом году композиция попал в рейтинг Billboard Hot 100.
Премия BET вручается телеканалом Black Entertainment Television за достижения в музыке в жанрах неосоул и R&B. В 2016 году награду получила Бейонсе за «Formation», а через год – ее сестра Соланж за «Cranes in the Sky».
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8-летняя дочь Бейонсе Блю Айви Картер номинирована на премию BET 2020 с песней «Brown Skin Girl». Об этом сообщает Buro. Трек посвящен ремейку «Король Лев» и вошел в альбом «The...
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