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Дочь Бейонсе номинирована на премию BET 2020

18.06.2020 10:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дочь Бейонсе номинирована на премию BET 2020

8-летняя дочь Бейонсе Блю Айви Картер номинирована на премию BET 2020 с песней «Brown Skin Girl». Об этом сообщает Buro.


Трек посвящен ремейку «Король Лев» и вошел в альбом «The Lion King: The Gift», а в прошлом году композиция попал в рейтинг Billboard Hot 100.

Премия BET вручается телеканалом Black Entertainment Television за достижения в музыке в жанрах неосоул и R&B. В 2016 году награду получила Бейонсе за «Formation», а через год – ее сестра Соланж за «Cranes in the Sky».

Фото: instagram.com/mstinalawson

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8-летняя дочь Бейонсе Блю Айви Картер номинирована на премию BET 2020 с песней «Brown Skin Girl». Об этом сообщает Buro. Трек посвящен ремейку «Король Лев» и вошел в альбом «The...
 
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