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Знакомство с родителями девушки закончилось разбитой машиной в кустах и уголовным делом
Источник материала: ОНТ
PASSAT В КУСТАХ. Верхнедвинский район. Разбитая машина в кустах. И уголовное дело. Так закончился визит к родителям девушки для 23-летнего жителя деревни Кострово. Кандидат на звание тестя устроил претенденту на руку дочери алкотест. Домашние запасы односельчанина иссякли раньше, чем хотелось гостю.
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Домашние запасы односельчанина иссякли раньше, чем хотелось гостю. Парень отправился ночью за тридевять земель покупать добавку. Пассат в кустах заглох. Горе-кавалеру пришлось возвращаться пешком и с пустыми руками. В Кострово его уже ждала милиция, которую вызвал владелец машины.
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PASSAT В КУСТАХ. Верхнедвинский район. Разбитая машина в кустах. И уголовное дело. Так закончился визит к родителям девушки для 23-летнего жителя деревни Кострово....
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