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Газпромбанк оценил последствия от ситуации с белорусской «дочкой»

18.06.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: neoblack.by

Газпромбанк опубликовал результаты деятельности за 1 квартал 2020 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В документе, в частности, упоминается ситуация с Белгазпромбанком: «В результате возбуждения уголовных дел Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь в отношении членов Правления ОАО «Белгазпромбанк» Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение о введении с 15 июня 2020 года временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк». Полномочия членов Правления ОАО «Белгазпромбанк» по управлению банком прекращены. На дату выпуска настоящей сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации менеджмент оценивает возможные экономические последствия указанных действий государственных органов Республики Беларусь для Группы как несущественные», - говорится в отчете.

Белгазпромбанк — третий по размеру активов и капитала банк в Беларуси. По 49,8% банка принадлежат «Газпрому», и Газпромбанку, 0,097% акций — Госкомимуществу и 0,266% — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Помимо Белгазпромбанка, в группу Газпромбанка входят российский  «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество),  Bank GPB International S.A. в Люксембурге и Gazprombank (Switzerland) Ltd в Цюрихе (Швейцария). 

 
 
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Газпромбанк опубликовал результаты деятельности за 1 квартал 2020 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
 
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